Rafael Puyol, presidente de UNIR: "Combatir el edadismo es una responsabilidad colectiva en una sociedad que envejece" - UNIR

LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

"Combatir el edadismo es una responsabilidad colectiva en una sociedad que envejece". Con esta reflexión, el presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Rafael Puyol, abrió este martes un foro académico organizado por la universidad en colaboración con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), representado por su directora general, María Teresa Sancho Castiello.

El encuentro, emitido vía streaming, puso el foco en el análisis de la discriminación por edad y sirvió de marco para la presentación de dos obras de referencia sobre la materia: 'Edadismo: la discriminación del siglo XXI' y 'El edadismo en Egipto, Grecia y Roma: la otra cara de la vejez en el mundo antiguo'.

Durante su intervención, Puyol abordó el edadismo desde una perspectiva demográfica y social, poniendo el foco en el envejecimiento de la población y en sus implicaciones para el mercado laboral.

"Vivimos en sociedades cada vez más longevas, en las que resulta imprescindible que las personas mayores sigan activas, también profesionalmente, pero siguen enfrentándose a prejuicios que no se sostienen empíricamente", señaló. En este sentido, reclamó superar visiones excluyentes y "entender el envejecimiento no solo como un desafío, sino también como una oportunidad".

COLABORACIÓN

A continuación, la directora general del Imserso, María Teresa Sancho Castiello, destacó el valor de la colaboración entre la Administración pública y la universidad para generar conocimiento riguroso y comprometido con la transformación social. "El edadismo no es solo un conjunto de estereotipos, es una forma de discriminación que afecta a la participación social, al empleo, a la salud y al bienestar de millones de personas", afirmó. Sancho recordó que la lucha contra esta discriminación es uno de los ejes de la Década del Envejecimiento Saludable impulsada por Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud.

PRESENTACIÓN DE LIBROS POR SUS AUTORES

El foro sirvió para presentar 'Edadismo: la discriminación del siglo XXI', una obra colectiva que analiza este fenómeno desde múltiples perspectivas -social, psicológica, jurídica, sanitaria y comunicativa- y propone vías de intervención basadas en derechos, educación e intergeneracionalidad. Junto a ella, se dio a conocer 'El edadismo en Egipto, Grecia y Roma: la otra cara de la vejez en el mundo antiguo', un estudio histórico que demuestra la persistencia del edadismo a lo largo de los siglos.

Estas cuestiones fueron abordadas en un conversatorio en el que participaron los autores del primer libro Agustín Martínez, coordinador de Estudios Imserso, Olga Moreno, titular de Didáctica de las Ciencias Sociales Universidad de Sevilla, y Antonio Jorge López, coordinador académico del Máster en Dirección e Intervención Sociosanitaria de UNIR; así como Rubén Herranz, técnico de Estudios del Imserso y autor de la segunda obra presentada.

Martínez subrayó que "el concepto de edadismo es reciente, pero el prejuicio ha estado presente durante miles de años", mientras que Olga Moreno puso el acento en el lenguaje y el género: "Existe un edadismo muy marcado hacia las mujeres mayores, que combina invisibilización y desprecio".

Por su parte, Rubén Herranz destacó el valor del enfoque histórico: "Muchos de los estereotipos que hoy consideramos modernos ya estaban plenamente vigentes en Egipto, Grecia y Roma".

ALIANZA IMPSERSO-UNIR

Antonio Jorge López, quien ejerció como moderador de la mesa redonda y dirigió el desarrollo del encuentro, puso en valor la colaboración institucional entre las entidades representadas: "El acuerdo entre UNIR y el Imserso permite a nuestros estudiantes realizar prácticas y conocer de primera mano la labor social que desempeña esta institución, lo que refuerza una formación comprometida con la realidad social".

El acto fue clausurado por Víctor Padilla, decano de la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de UNIR, quien resaltó la importancia de este tipo de foros académicos para impulsar una mirada crítica y responsable ante los retos del envejecimiento.