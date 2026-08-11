UGT lamenta la "elevada accidentalidad" en el primer semestre en La Rioja

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LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha dado a conocer ya los datos sobre la siniestralidad laboral registrada en La Rioja durante los primeros seis meses del año, en los que se confirma que "la elevada accidentalidad riojana sigue sin variar prácticamente", ha lamentado UGT.

La Rioja registró entre enero y junio de este año un total de 2.382 accidentes de trabajo, lo que supone una reducción del 2,4 por ciento con respecto al mismo periodo de 2025 (60 accidentes laborales menos), "completamente insuficiente a criterio de UGT ya que no apunta un cambio evidente de la tendencia y continúa colocando a La Rioja como la tercera comunidad con mayor índice de incidencia (sólo superada por Navarra y Baleares)".

El grupo de accidentes que mayor variación registra es el de los leves in itinere, que se reducen un 13 por ciento; si bien, la mejor noticia procede del descenso de 2 accidentes mortales (datos provisionales) y 1 accidente grave menos que el año pasado, de modo que La Rioja registró entre enero y junio de 2026 un total de 2.355 accidentes leves (211 de ellos in itinere), 24 accidentes graves y 3 accidentes mortales.

Por grandes sectores de actividad, el sector Servicios vuelve a ser el más castigado con 1.085 accidentes (43 más que en 2025), lo que demuestra la vinculación entre la calidad del empleo y la elevada siniestralidad, en un sector que aglutina trabajos mal remunerados, sobrecarga de actividad, jornadas especialmente extensas y donde también confluyen la temporalidad y la parcialidad más elevada.

La industria (con 669 accidentes laborales) y la construcción (con 296 siniestros) redujeron la accidentalidad con 44 y 20 accidentes laborales menos, respectivamente.

Por sexo, se incrementa levemente la siniestralidad laboral entre las mujeres que, no obstante, continúan registrando únicamente el 32 por ciento de la siniestralidad total, con 692 accidentes frente a los 1.300 (enero a mayo). Los datos confirman que La Rioja no consigue revertir aún el preocupante nivel de siniestralidad laboral que sufre, especialmente en sus niveles más graves de siniestralidad, antesala de la accidentalidad mortal.

La diferencia registrada con respecto al año pasado "es prácticamente nula, lo que muestra que lo realizado hasta el momento es insuficiente y la necesidad de seguir insistiendo en más voluntad preventiva, más cumplimiento normativo y mayores controles para atajar esta siniestralidad".

Por otro lado, UGT considera "especialmente cínico que la patronal ponga el acento en las consecuencias de esta siniestralidad - el mal llamado absentismo- cuando está en manos de las empresas atajar el origen de la gran mayoría de estos accidentes".

En este sentido, el sindicato recuerda "la importancia de extremar el celo en el cumplimiento de la ley, especialmente cuando contamos con una norma obsoleta que no recoge elementos determinantes para la conservación de la salud laboral".

Además, "llama a un incremento de la formación sobre prevención de riesgos destinada a las personas trabajadoras y mandos intermedios, de modo que tomen consciencia de los riesgos que soportan y cómo minimizarlos". Por otro lado, UGT critica "la escasez evidente por parte de las administraciones de medios humanos para el control de este cumplimiento, junto a la vergonzosa actuación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo para las que la salud laboral se ha convertido en un lucrativo negocio".