Varias líneas de autobús urbano de Logroño modifican su itinerario el viernes y el sábado por las fiestas de Varea

LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las líneas de transporte público urbano de Logroño 2 y 10 y el servicio nocturno Búho 1 modificarán sus itinerarios desde mañana, viernes 29, a partir de las 17,00 horas, hasta el primer servicio del domingo 31 de julio con motivo de las Fiestas de Verano del barrio de Varea.

Durante este período quedarán fuera de servicio las paradas 'Plaza del Cerrado' e 'Iglesia de Varea'.

Línea 2:

'Yagüe - Varea': C/ la Cadena Varea - C/ Calahorra - C/ Marqués de Fuertegollano - C/ Torrecillas - C/ Artesanos.

Línea 10:

'El Arco - Hospital San Pedro': C/ la Cadena Varea - C/ Calahorra - C/ Marqués de Fuertegollano - C/ Torrecillas - C/ Artesanos.

Búho 1:

'La Cava - Varea': C/ la Cadena Varea - C/ Calahorra - C/ Marqués de Fuertegollano - C/ Torrecillas - C/ Artesanos.