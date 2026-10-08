Almeida acusa a la izquierda "buitre" de usar a Maricarmen como "estrategia electoral": "Vamos a ganarles en las urnas"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre (i), y los concejales de Mas Madrid muestran un cartel de Maricarmen durante un Pleno extraordinario en el Palacio de Cibeles, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Ayuntamiento de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a la izquierda de ser unos "buitres", unos "carroñeros", de utilizar a Maricarmen Abascal como "estrategia electoral" y ha remarcado que el PP no dará "un paso atrás ni agachará la cabeza" sino que les ganarán "donde hay que ganar en democracia, que es en las urnas, donde habla el pueblo".

"Desprecian tanto la memoria de Maricarmen, humillan tanto la memoria de Maricarmen, que han hecho un minuto de silencio que ha durado 40 segundos", ha espetado a Más Madrid y PSOE ante el homenaje autoconvocado por la izquierda durante el Pleno extraordinario ante la falta de una convocatoria formal por parte de la Presidencia de este órgano. "Hay que ser miserables para utilizarla de la forma sectaria y partidista que ustedes la utilizan", ha continuado el alcalde.

Para Almeida "no es incompatible respetar la memoria de Maricarmen y lamentar profundamente su fallecimiento" porque fue "la normativa de la izquierda la que desahució a Maricarmen". "Y no es incompatible respetar la memoria de Maricarmen y lamentar su fallecimiento con decir que antes de Maricarmen hubo 290.000 personas desahuciadas en España durante sus ocho años de gobierno", ha continuado.

"No guardaron un minuto de silencio ni dijeron una palabra porque Olga se suicidó en Cataluña después de ser desahuciada. Y no recuerdo al presidente de la Generalitat de Cataluña ni al alcalde de Barcelona haciendo un minuto de silencio", ha afeado a PSOE y Más Madrid.

"ACABARÁN DICIENDO QUE AYUSO Y ALMEIDA SON UNOS ASESINOS"

Igual de claro que tiene que "acabarán diciendo que (Isabel Díaz Ayuso) Ayuso y Almeida son unos asesinos por Maricarmen. "Aquí sí hay buitres carroñeros, son ustedes", se ha dirigido a Más Madrid y PSOE. También ha asegurado que en el PP no darán "ni un paso atrás, ni se va a agachar la cabeza, ni se va a pedirles perdón". "Vamos a ganarles donde hay que ganar en democracia, que es en las urnas, que es donde habla el pueblo", ha subrayado.

Almeida ha argumentado que si la izquierda "respetara la memoria de Maricarmen y no fuera para ustedes un simple ejercicio de carroñerismo, votarían hoy a favor de un Plan especial que permita la construcción en los próximos dos años".

No lo hacen porque "Maricarmen no es una persona que ha sufrido un desahucio, es una estrategia electoral electoral, es un señuelo para tratar de permanecer en el poder". Y, parafraseando a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, no la señala él sino que se ha referido a los integrantes de la acampada de Sol.

LA MAESTRE DE 2011 HUBIERA SACADO "A GORRAZOS" A LA MAESTRE DE 2026

"La Rita Maestre de 2011 hubiera sacado a gorrazos de esa acampada a la Rita Maestre de 2026. ¿Por qué no ha ido usted a la acampada de Sol a solidarizarse? ¿Por qué no ha hecho usted en 2026 lo que hizo en 2011 yendo a la Puerta del Sol? Porque usted, 15 años después (del 15M) tiene trabajo, tiene futuro y tiene casa. Usted se ha convertido en la casta que denunciaba en el año 2011, por eso no tiene ni el valor, ni el coraje de ir a Sol", se ha encarado con la jefa de la oposición.

Incluso ha acusado a la izquierdca de "haber empleado más tiempo imprimiendo carteles que en ayudar a Maricarmen en vida" dado que "la Administración que prestó la ayuda social a Maricarmen fue el Ayuntamiento de Madrid, la Administración que hubiera posibilitado que Maricarmen hubiera podido volver a su casa fue el Ayuntamiento de Madrid".

"Ustedes, desde el Gobierno de España, no movieron un solo dedo. ¿Le puede explicar usted a los madrileños por qué las viviendas de Sareb las gestiona BlackRock por 50 millones de euros?", ha preguntado a la jefa de la oposición. A la socialista Reyes Maroto le ha preguntado "dónde están las 184.000 viviendas que prometió Pedro Sánchez".

"Lo he dicho, frente a los carroñeros, frente a los que utilizan a Maricarmen como estrategia electoral, frente a los que no entienden nada más que el odio y la confrontación, el 29 de noviembre las urnas hablarán", ha concluido.