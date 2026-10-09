Almeida advierte a Más Madrid de que serán "directamente responsables" si hay violencia contra simpatizantes del PP

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la celebración del vigésimo aniversario del Centro de Protección Animal (CPA), a 9 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Centro de Protección Animal (CPA) de Madrid Salud es el centro municipa - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido a Más Madrid de que serán "directamente responsables" si se produce algún "episodio de violencia contra afiliados, simpatizantes o cargos del Partido Popular".

Desde el Centro de Protección Animal, Almeida ha hecho estas declaraciones después de que el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, presentara ayer una denuncia ante la Policía Nacional contra la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, por "amenazas", además de remitir una carta al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en la que le instaba a garantizar una campaña "en libertad".

En un comunicado, los 'populares' madrileños explicaron que la denuncia ante la Policía Nacional se produce a raíz de las declaraciones de Bergerot en el Pleno de la Asamblea de Madrid, que el partido interpreta como "amenazas" por parte de la portavoz de Más Madrid. "En las calles de Madrid no va a haber paz", vaticinó Bergerot tras el desahucio y fallecimiento de Maricarmen Abascal.

Para Almeida lo sucedido ayer en la Asamblea fue "gravísimo" al entenderlo como "una apelación a la confrontación y al odio en las calles". "Quien no quiere paz en las calles quiere odio, es tan sencillo como eso. Quien lo que dice es que no habrá paz en las calles de Madrid, lo que quiere es la confrontación y el odio", ha insistido.

"Yo lo que espero es que no haya ningún episodio de violencia contra ningún afiliado, simpatizante o cargo del Partido Popular. Espero que no lo haya, porque en ese caso Manuela Bergerot y Más Madrid será directamente responsable de lo que nos pueda suceder", ha advertido al principal partido de la oposición.

Cree que Más Madrid "está tardando en desautorizar inmediatamente estas palabras" de Bergerot, "en pedir disculpas y en tranquilizar y garantizar a los madrileños que ellos lo que buscan es que haya una precampaña y una campaña electoral en la que no se produzca ningún incidente". "Porque por ahora, desde luego, no lo están demostrando", ha apostillado.

El siguiente foco lo ha puesto en el delegado del Gobierno y un informe que ha leído en un medio de comunicación sobre la existencia de "grupos radicales y violentos en la acampada de la Puerta del Sol".

"¿Va a seguir el delegado del Gobierno sin hacer nada? Porque hay un informe que ya acredita que hay grupos radicales y violentos, que no tienen nada que ver con la reclamación por la vivienda ni con la reclamación que se ha hecho por Maricarmen, sino que tienen otro tipo de pretensiones, que son sembrar la violencia", ha declarado.