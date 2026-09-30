Almeida enviará al delegado y Marlaska un documento que muestra "adoquines en tiendas de campaña y grandes cuchillos

Decenas de personas continúan acampadas, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Sindicato de Inquilinas convoca una asamblea en la Puerta del Sol para informar sobre la situación de la acampada por el derecho a la vivienda. Abordan el preacuer - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que hoy enviará un nuevo documento al delegado del Gobierno, Francisco Martín, además de al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que acredita en la acampada de Sol "adoquines que han sido localizados en las tiendas de campaña y que han sido extraídos de obras cercanas", además de "cuchillos de grandes dimensiones que no son necesarios para cortar un bocadillo".

Desde Valdebebas, y respaldado por la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, Almeida ha trasladado a la prensa que con esta nueva comunicación pretenden que Martín se pronuncie sobre "si sigue considerando que es una acampada pacífica".

"El Ayuntamiento ha podido acreditar que parte de los integrantes de la acampada han hecho acopio de adoquines de obras cercanas. Y no creo yo que los adoquines tengan un carácter eminentemente pacífico, sino que pueden ser utilizados como armas arrojadizas. Hemos podido documentar que hay cuchillos de gran dimensión dentro de la acampada de la Puerta del Sol", ha aseverado el primer edil.

"A lo que suma que parece ser que también hay hornillos para calentar comida, con el riesgo que esto supone, al mismo tiempo que se han producido altercados ya violentos y todos hemos visto algunos de estos ejemplos, de los que vamos a dar traslado hoy desde el Ayuntamiento de Madrid al delegado del Gobierno por si sigue considerando que esto es una acampada pacífica y que no hay riesgo para el orden público y para la seguridad", ha expuesto Almeida.

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