La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita por las zonas más afectadas por el incendio declarado el pasado lunes 11 de agosto en Tres Cantos, a 14 de agosto de 2025, en Tres Cantos, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado la tarde de este jueves la zona afectada por el incendio originado el pasado lunes en Tres Cantos, con una superficie estimada afectada de unas 2.000 hectáreas, y ha llamado a aparcar las polémicas y "colaborar" y "ayudar" ante la ola de fuegos en el país.

"El Twitter hay que dejarlo para otro momento, y ahora mismo tenemos que colaborar y ayudar. Llevamos una temporada que cada vez que hay una catástrofe estamos al Twitter y no es momento", ha subrayado la presidenta madrileña.

Ayuso se ha referido así a la polémica por los mensajes publicados en la red social 'X' por el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la ausencia del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la región en los últimos días en los que varios incendios forestales están asolando esa comunidad autónoma.

En concreto, Puente tachó de "sinvergüenzas" a Mañueco y a su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por "estar de farra" durante los incendios que afectaban a la región, reprochando que se encontraran en Cádiz y Gijón, respectivamente.

En una visita a la zona afectada tras su vuelta de vacaciones y acompañada del consejero Carlos Novillo, la presidenta madrileña ha resaltado la necesidad de "poner todos los medios a disposición" de las comunidades autónomas "allá donde sea necesario", con importantes incendios activos en regiones como Galicia, Castilla y León o Extremadura.

"Recordar que los incendios son de todos, que el patrimonio natural es de todos, los bosques son de todos. No existen las fronteras. Nosotros, por ejemplo, firmamos un convenio con Castilla y León y Castilla-La Mancha para actuar en unas comunidades y en otras sin tener que esperar a que la burocracia decida", ha recalcado Ayuso.

Este mismo jueves, además, la Comunidad de Madrid ha anunciado el envío de un helicóptero de extinción de incendios en apoyo a Castilla y León y otro helicóptero a Extremadura.

MEDIOS A LO LARGO DEL AÑO

Asimismo, Ayuso ha subrayado la necesidad de poner a disposición de todos los ciudadanos, "y de las gentes del campo", medios a lo largo de todo el año, "porque es cuando en realidad se apagan los incendios".

"Nosotros tenemos todos los medios materiales y humanos, políticas extraordinarias, no solo con drones, con pastoreo preventivo. Ponemos campañas a lo largo de todo el año, medidas para evitar que luego no nos veamos una situación como esta, porque hablamos mucho del ecologismo, pero creo que esto tiene que ser durante todo el año, con mayores dotaciones", ha resaltado.

En esta línea, ha insistido en que "lo primero" es ayudar a todos los ciudadanos, "vivan donde vivan, sean de quienes sean los montes". "Vuelvo a insistir que son de todos, no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a las nuevas generaciones, que tienen derecho a heredar el mismo patrimonio que disfrutamos los que estamos aquí. Y lo que tenemos que hacer es ponernos a la altura, ayudar, cooperar, salvar vidas, proteger y luego ya pasarnos las facturas", ha remarcado.