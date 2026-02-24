Cabello (Vox) calcula que en un mes será portavoz del grupo, reconoce la "fractura" y no tiene "animadversión" a nadie

Grupo municipal de Vox - EUROPA PRESS

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, ha reconocido la "fractura" que vive su grupo municipal, calcula que "en un mes" será la portavoz en sustitución de Javier Ortega Smith, como reclama la dirección nacional del partido tras suspenderle cautelarmente de militancia, y todos los puntos del Pleno de Cibeles que se celebra este martes los votará a mano alzada.

La sesión ha arrancado con los concejales de Vox sentados en la bancada en el mismo orden de siempre pero la llegada al Pleno ha evidenciado la fractura del grupo: por un lado llegaban juntos Ortega y los también suspendidos de militancia de forma cautelar Carla Toscano e Ignacio Ansaldo y, por otro y por separado, Cabello y el secretario general del grupo, Fernando Martínez Vidal, quien la apoya.

A su llegada al Pleno, Cabello ha trasladado a la prensa que asume una responsabilidad y que no tiene "ningún tipo de animadversión" a ninguno de sus compañeros, "pero desde el punto de vista político, evidentemente sí hay una fractura".

En Vox están "inmersos en un procedimiento que supone que hay que hacer una serie de cuestiones administrativas para conseguir ejecutar la resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)". Así, ha incidido en que es la dirección de Vox la que le nombra portavoz.

Para poder hacer efectiva la sustitución en la portavocía se necesita una votación con mayoría en el grupo municipal, algo que no tiene Cabello. "Como esta mayoría no existe, estamos ejecutando este procedimiento y cuando ya todo esté resuelto, cuando haya una resolución definitiva, los que no han acatado la orden del CEN tendrán que pasar a no adscritos", ha subrayado.

"NO ES NI LA PRIMERA NI SERÁ LA ÚLTIMA"

"Es algo natural que está pasando en muchos ayuntamientos porque esta situación ni es la primera ni será la última", ha advertido la concejala, que ha apostillado que van a "ejecutar esas acciones de tipo administrativo, de tipo jurídico, y cuando toque ya sucederá lo que tenga que suceder" para asumir la responsabilidad de la portavocía.

Cabello ha insistido en que los concejales que apoyan a Ortega pasarán por un proceso interno "muy garantista para aquellos concejales que están inmersos en un procedimiento disciplinario", con diez días para hacer alegaciones, para pasar a los recursos, con unos plazos de cinco y diez días. Esto es, la edil podrá ser portavoz de Vox "aproximadamente en un mes".

Hasta entonces votarán en el Pleno de manera individual "porque los concejales están elegidos por los ciudadanos independientemente de que estén bajo el paraguas de un partido político".

Si finalmente Ortega Smith va a la justicia ordinaria, como parece ser, la edil no cree que ralentice su posesión de la portavocía. "En cuanto llegue la resolución definitiva, si los procedimientos se han cubierto con las garantías que están establecidas, no tiene por qué paralizarse pero, bueno, cualquier persona tiene el derecho a acudir a la justicia ordinaria", ha zanjado.