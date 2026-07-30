La Comunidad recibirá 23.944 millones en entregas a cuenta en 2027, un 8,5% más que este año

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha comunicado este jueves a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla las entregas a cuenta que recibirán del sistema de financiación autonómica en el año 2027, de las que la Comunidad de Madrid recibirá "las mayores de su historia" con 23.944 millones en 2027, un 8,5% más que en este año.

Si se suma a esta cifra la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 25.580 millones, es decir, un 10,2% superior en comparación con el anterior ejercicio. "Nunca el Gobierno madrileño había contado con tantos recursos", según recoge el Delegación de Gobierno en Madrid en un comunicado.

El conjunto de los territorios recibirá el próximo ejercicio 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026, "la mayor cifra jamás registrada". Si se añade la liquidación del modelo, el total de recursos ascienden a 185.593 millones, un 9,1% más en comparación con 2026, "una transferencia histórica que se incrementaría aún más si se aprobara el nuevo modelo de financiación", asegura.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado que estas entregas a cuenta demuestran "el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas" y ha recordado que este volumen de recursos "debe servir para reforzar sus servicios públicos y el Estado de bienestar".

Además, apunta que el incremento de los recursos es "consecuencia de la buena política económica del Gobierno, que ha permitido reducir el desempleo por debajo del 10% por primera vez en 18 años y liderar el crecimiento de las grandes economías de la UE". Las entregas a cuenta podrían ser aún mayores el próximo año, ya que el Gobierno ha propuesto un nuevo sistema de financiación autonómica que, según los datos estimados para 2027, "supondrá 2.555 millones adicionales para la Comunidad de Madrid".

Asimismo, se encuentra en tramitación parlamentaria la condonación de la deuda autonómica, que para la Comunidad de Madrid "asciende a 8.644 millones". El ministro de Hacienda ha tendido la mano a las Comunidades Autónomas para sacar adelante la reforma del modelo de financiación y ha lamentado "que las gobernadas por el Partido Popular se hayan negado a negociar hasta ahora".