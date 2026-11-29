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MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las 7.608 mesas electorales previstas en la Comunidad de Madrid para las elecciones generales de este domingo se han constituido ya al cien por cien, según los datos consultados por Europa Press en la web de seguimiento electoral del Ministerio del Interior.

Más de 5,5 millones de madrileños están inscritos en el censo electoral para los comicios al Congreso y al Senado del 29 de noviembre, incluyendo más de 480.000 personas que reside en el extranjero, según los datos actualizado de la Oficina del Censo Electoral (OCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, en la región hay 5.517.375 electores en estos comicios generales, de los cuales 5.036.558 tienen su residencia oficial en la región --2.662.431 mujeres y 2.374.127 hombres--, mientras que los 480.817 restantes están inscritos en el extranjero.

En comparación con las elecciones de julio de 2023, en estos comicios podrá votar un total de 292.814 electores más, lo que supone un aumento del 5,6%. De ellos, hay 104.313 españoles más inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que podrán votar en el extranjero, un 27,7% más.

Entre ellos, 168.875 jóvenes podrán participar por primera vez en unas elecciones generales por haber cumplido 18 años desde la anterior votación a Cortes Generales.