Cs acusa al PP de no pactar con PSOE "por capricho" y Lasquetty dice que la pandemia no ha hecho mejor a los socialistas

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha acusado este jueves al PP de no querer pactar con PSOE unos presupuestos de reconstrucción para hacer frente a la crisis del coronavirus por "capricho" y el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha espetado que la pandemia no ha hecho mejor a los socialistas.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de este jueves, Lasquetty ha indicado que el PSOE sigue siendo "el que era" el de Pedro Sánchez. "No han mejorado y la pandemia no les ha hecho mejores. El esfuerzo no se puede hacer con regalos fiscales y menos con obsequios a quienes más tienen. Quieren aprovechar las desgracias para imponernos su política", ha criticado.

Por su parte, el portavoz de la formación 'naranja' ha ejemplificado que ahora la Cámara regional es muy diferente, ya que faltan la mitad de los parlamentarios y los que están llevas mascarillas y guantes. "Ha cambiado algo y ese cambio tiene que repercutir en cómo nosotros trabajamos y cómo debatimos. No vale seguir en la rueda de hámster", ha lanzado.

Así, ha defendido que entre todos aporten ideas a un mismo proyecto y reconstruyan entre todos esta situación de crisis aportando sus ideas y ha lamentado que desde el Gobierno regional digan que "no se puede hacer porque el PSOE es el mismo de siempre o peor".

Ha puesto como ejemplo que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sí busque llegar a acuerdos y que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso diga que no quiere "politiqueos".

"Entonces, ¿lo que hace Almeida es politiqueo? Me da que pensar que es un capricho de hacer lo mismo de siempre porque están cómodos. Pero no estamos en el parlamento de siempre... con miles de muertos y desempleados", ha sostenido, al tiempo que ha defendido que prefiere ser "inocente" a ser "soberbio".

"NO PODEMOS PONERNOS AHORA A HACER UNOS PRESUPUESTOS", DICE LASQUETTY

El titular de Hacienda ha indicado que aún desconocen cuáles van a ser los ingresos que va a tener la Comunidad y tampoco saben los gastos por lo que no se pueden poner a ahora ni a hacer "unos presupuestos de reconstrucción ni de nada". "Y no soy el único miembro del Consejo de Gobierno que piensa que ahora no nos podemos poner a hacer un presupuesto", ha avisado.

Además, ha defendido que hay un contacto constante con todos los grupos parlamentarios en esta pandemia en el que ha habido "preguntas y críticas muy constructivas", algo que, a su juicio, "no ha pasado en el Congreso de los Diputados". "No hablemos como si no hubiera diálogo porque si lo hay", ha lanzado.