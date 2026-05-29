Detenidas dos personas en Barajas con 14 kilos de cocaína en su maleta

La cooperación de las autoridades francesas facilitó la detención de los sospechosos, que hicieron escala en París tras partir de Perú

Fardos de cocaína en una maleta incautada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Fardos de cocaína en una maleta incautada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - GUARDIA CIVIL
Europa Press Madrid
Publicado: viernes, 29 mayo 2026 9:29
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MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil integrados en la Unidad de Análisis y Riesgos (UAR) han logrado detener a dos personas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que transportaban en su equipaje en torno a 14 kilos de cocaína.

La operación se llevó a cabo el pasado 7 de mayo después de que las fuerzas de seguridad recibieran información de parte de las autoridades aduaneras francesas alertando de dos individuos con origen Lima y destino Madrid que habían hecho escala en París.

Fue en territorio galo donde se detectó una sustancia pulverulenta en el interior de su equipaje facturado y que había dado positivo en cocaína según el narcotest utilizado por dichas autoridades, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

En base a esta información, las autoridades españoles establecieron un dispositivo conjunto de cara a la identificación de los sospechosos y su equipaje. En el operativo participaron agentes de Vigilancia Aduanera y de la Unidad Fiscal y Fronteras de Madrid.

El dispositivo se desarrolló bajo la entrega controlada autorizada judicialmente, logrando así la detención de dos personas y la incautación de más de 14 kilos de cocaína. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil ha destacado que la operación conjunta pone de manifiesto "la elevada coordinación entre las autoridades aduaneras francesas y españolas", así como la "eficaz cooperación" entre el Servicio de Vigilancia Aduanera y el propio Instituto Armado.

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