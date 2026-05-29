Detenidas dos personas en Barajas con 14 kilos de cocaína en su maleta

Fardos de cocaína en una maleta incautada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - GUARDIA CIVIL

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil integrados en la Unidad de Análisis y Riesgos (UAR) han logrado detener a dos personas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que transportaban en su equipaje en torno a 14 kilos de cocaína.

La operación se llevó a cabo el pasado 7 de mayo después de que las fuerzas de seguridad recibieran información de parte de las autoridades aduaneras francesas alertando de dos individuos con origen Lima y destino Madrid que habían hecho escala en París.

Fue en territorio galo donde se detectó una sustancia pulverulenta en el interior de su equipaje facturado y que había dado positivo en cocaína según el narcotest utilizado por dichas autoridades, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

En base a esta información, las autoridades españoles establecieron un dispositivo conjunto de cara a la identificación de los sospechosos y su equipaje. En el operativo participaron agentes de Vigilancia Aduanera y de la Unidad Fiscal y Fronteras de Madrid.

El dispositivo se desarrolló bajo la entrega controlada autorizada judicialmente, logrando así la detención de dos personas y la incautación de más de 14 kilos de cocaína. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil ha destacado que la operación conjunta pone de manifiesto "la elevada coordinación entre las autoridades aduaneras francesas y españolas", así como la "eficaz cooperación" entre el Servicio de Vigilancia Aduanera y el propio Instituto Armado.