Detenidas dos personas por la presunta comisión de robos en interior de vehículos en Coslada

Edificio de la Policía Local de Coslada - AYUNTAMIENTO DE COSLADA

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Local de Coslada han procedido a la detención de dos personas como presuntas autoras de varios delitos de robo con fuerza en vehículos, ha informado el Ayuntamiento de Coslada en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 4.15 horas de la madrugada del 21 al 22 de mayo, cuando una patrulla uniformada fue avisada por la central de comunicaciones para acudir a un edificio municipal en el que se había producido una activación de alarma.

Una vez en el lugar, y tras comprobar que había sido una falsa alarma, los agentes, dentro del dispositivo especial para la prevención de robos en el interior de vehículos, localizaron en la calle posterior del edificio a dos individuos revisando diversos efectos depositados en el suelo.

Ante la sospecha de que dichos efectos pudieran tener un origen ilícito, (se trataba de botes de pintura, herramientas de medición eléctrica, brochas, rodillos, sacos de material de construcción y otros útiles relacionados con trabajos de pintura, construcción y electricidad), los agentes retuvieron a los dos individuos y realizaron una inspección en la zona.

En la inspección localizaron dos vehículos con daños y signos de forzamiento. En uno de ellos, perteneciente a una empresa, se halló documentación y un albarán coincidente con parte del material que portaban los sospechosos.

Asimismo, en el interior de uno de los vehículos afectados se encontraron productos idénticos a los intervenidos a los detenidos, constatándose además daños en los bombines de acceso, presuntamente fracturados para cometer el robo.

Durante el cacheo de seguridad practicado a uno de los implicados, los agentes localizaron ocultas unas tijeras de corte de chapa metálica, que también fueron intervenidas.

Por estos motivos, los agentes procedieron a la detención de estas dos personas, siendo informados de los hechos que se les imputan y de sus derechos, siendo posteriormente trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes, quedando los efectos intervenidos depositados en dependencias policiales a disposición de sus propietarios.

Desde Policía Local se recuerda la importancia de comunicar de inmediato cualquier comportamiento sospechoso. En este caso la rápida actuación de los agentes permitió recuperar los efectos sustraídos y esclarecer los hechos de manera inmediata.