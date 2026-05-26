Detenidas dos personas por sustraer catalizadores de coches en Brunete y Villanueva de la Cañada

Cuartel de la Guardia Civil en Villanueva de la Cañada - GUARDIA CIVIL

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado este martes de la reciente detención de dos personas acusadas de hasta diez delitos de hurto por sustraer catalizadores de coches estacionados en las localidades madrileñas de Brunete y Villanueva de la Cañada.

Las investigaciones arrancaron el pasado mes de junio tras las respectivas denuncias interpuestas por los propietarios de los vehículos, que informaban de la sustracción del catalizador de su automóvil, según un comunicado de la Benemérita.

Tras el avance de la investigación, se logró identificar a dos varones que acudían a diferentes estacionamientos de las localidades con vehículos a nombre de terceras personas y conseguían hacerse con los catalizadores en cuestión de minutos.