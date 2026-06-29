Detenidas tres personas por intento de robo con fuerza en viviendas de Tres Cantos

Guantes y pasamontañas escondidos bajo felpudos de viviendas en Tres Cantos - GUARDIA CIVIL

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Local de Tres Cantos han logrado detener a tres personas acusadas de un intento de robo con violencia en un bloque de viviendas de la localidad tras ser alertados por un vecino de la zona que alertó de la actitud de los sospechosos.

Los hechos se produjeron el pasado día 25 de junio, cuando se recibió el aviso de este vecino, que advirtió de la presencia de tres personas que merodeaban las inmediaciones de un edificio de la localidad, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Una vez en el lugar, ambos Cuerpos trataron de identificar a los sospechosos, encontrando entre sus pertenencias varias láminas finas de metal dobladas, perfiles de llaves sin mecanizar y útiles de percusión para llaves, todo ello compatible con las llaves para forzar cerraduras mediante el método de impresión.

Además, los agentes encontraron guantes y pasamontañas escondidos bajo algunos felpudos de las viviendas del bloque. Por todo esto, fueron detenidos dos hombres y una mujer por un posible delito de robo con fuerza en grado de tentativa.