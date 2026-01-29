Un detenido en La Cabrera por delito de robo con fuerza en 21 vehículos

Archivo - Patrulla de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) - Agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo la detención de un varón en la localidad de La Cabrera como presunto autor de robos en el interior de vehículos, varios de ellos en grado de tentativa y en los que también se habían ocasionado daños en los mismos, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Todos los hechos se llevaron a cabo en la misma noche, en la que también el presunto autor fue sorprendido intentando robar en el interior de un domicilio de dicha localidad, mientras los moradores se encontraban durmiendo.

En la inspección ocular de uno de los vehículos dañados, los agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Comandancia de Madrid, encontraron un teléfono móvil en el interior que resulto ser del posible autor de los robos.

Tras llevar a cabo gestiones y comprobaciones adicionales que confirmaban la supuesta participación de la persona identificada en los robos con fuerza investigados, los agentes lograron detener al presunto autor de los hechos imputándose un delito de allanamiento de morada, 9 robo con fuerza en interior de vehículos y 10 robos con fuerza en interior de vehículos en grado de tentativa.