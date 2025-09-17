Un detenido por llevar un kilo de cocaína en una neverita de playa en el distrito de Latina - POLICÍA LOCAL DE MADRID

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Municipal detuvieron el pasado 2 de septiembre a un varón en el madrileño distrito de Latina por portar un kilo de cocaína en una neverita de playa.

Según ha explicado un portavoz del Cuerpo a Europa Press todo comenzó cuando dos agentes de paisano observaron a un coche pasar a alta velocidad y tras cotejar con la Dirección General de Tráfico (DGT) coomprobaron que estaba a nombre de una mujer que no tenía carnet.

En cambio, conductor y copiloto eran ambos hombres. Así, siguieron al vehículo, que se detuvo en un bar en la calle General Ricardos, saliendo ambos ocupantes del mismo y entrando en el local.

Es en este momento en el que aparece el detenido portando la citada neverita de playa y salen los otros dos sujetos a su encuentro. Los agentes los interceptan y los identifican.

El conductor, colombiano de 36 años, portaba encima 500 euros en billetes de 50, el segundo no llevaba nada y en la neverita del tercero encontraron un paquete marrón con 1,1 kilos de coca. Afirma que le habían "engañado" para llevarla, pero finalmente se le detiene e incauta la droga.