Detenidos diez jóvenes e investigado otro por agredir y tratar de robar a dos menores en Valdemoro

Imagen de archivo de Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a diez jóvenes e investigado a otro por su presunta implicación en dos agresiones cometidas contra dos menores de edad en el municipio de Valdemoro, en las que también se produjeron amenazas y robos con violencia, ha informado la Benemérita en un comunicado.

A los implicados, en su mayoría menores de edad, se les atribuyen presuntos delitos de lesiones, coacciones, robo con violencia e intimidación, uno de ellos en grado de tentativa, así como un delito de pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició en diciembre de 2025 tras la denuncia presentada por un joven, quien relató que se encontraba en el domicilio de un amigo cuando recibió una llamada de su expareja, que le pidió que bajara a la calle para hablar.

Una vez en el exterior, fue abordado por un grupo de jóvenes encapuchados que le rodearon y comenzaron a agredirle. Durante el ataque, los agresores presuntamente le amenazaron de muerte con un arma blanca e intentaron sustraerle el teléfono móvil. Además, la agresión fue retransmitida por videollamada por su expareja a una amiga.

La segunda denuncia fue presentada en enero de este año por otro menor, que manifestó que mientras se encontraba en un parque con varios amigos fue rodeado por un grupo de jóvenes, uno de ellos encapuchado, con la intención de robarle la bicicleta. La víctima fue amenazada y agredida, sufriendo la fractura de tres piezas dentales como consecuencia de los golpes recibidos.

Tras las correspondientes investigaciones, los agentes lograron identificar a los presuntos autores de ambos hechos, un grupo de jóvenes de distintas nacionalidades.

La operación se ha saldado con la detención de diez personas y la investigación de una más. La mayoría de los implicados son menores de edad y contaban con antecedentes policiales.