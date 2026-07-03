Detenidos por robar el volante de varios coches de alta gama en Arroyomolinos

Detenido en Arroyomolinos por robar el volante de coches de alta gama - GUARDIA CIVIL

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas acusadas de presuntos delitos de robo con violencia al atribuírseles hasta 17 hechos delictivos en los que se hicieron con el volante de vehículos de alta gama, todos ellos en la localidad madrileña de Arroyomolinos.

La investigación se inició en el mes de febrero, después de detectarse un inusitado aumento de robos con fuerza en interior de vehículos de alta gama. Allí los ladrones se hacían con los volantes y también robaban tarjetas bancarias de las víctimas que luego usaban de manera fraudulenta para pequeñas compras.

Dichos robos eran cometidos mediante la rotura de las ventanillas de los vehículos que estaban aparcados no solo en la vía pública, si no que se han dado casos de robos en garajes comunitarios, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

A los presuntos autores, ambos con antecedentes previos por delitos contra el patrimonio, se les acusa de 17 delitos de robo con fuerza en vehículos, uno de ellos en tentativa; así como de cuatro delitos más por estafa.