Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional junto a un coche patrulla - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Guardia Civil han llevado a cabo de forma conjunta una operación de seguridad en la que han sido detenidas siete personas --cuatro de ellas vinculadas a un grupo criminal itinerante-- por la comisión de hasta 24 delitos, incluidos robos en locales de compro-oro de la región y en una joyería del distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo.

El día del inicio de las pesquisas, el 2 de junio, fue asaltada una joyería en un centro comercial en Fuencarral-El Pardo, donde los autores lograron no dudaron en amenazar a los empleados con un arma de fuego para hacerse con un botín de casi 200.000 euros y a continuación huir del lugar a toda prisa a bordo de un vehículo de gran cilindrada, informan ambos Cuerpos en un comunicado conjunto.

Pocas semanas después, el 23 y el 29 de junio, el grupo llevó a cabo otros dos robos con violencia e intimidación en Móstoles y Alcorcón. Allí asaltaron dos establecimientos de compro-oro en los que volvieron a emplear armas de fuego, llegando a herir con un martillo a uno de los trabajadores, y se hicieron con un botín de más de 70.000 euros en joyas.

Fue en este punto en el que las investigaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, hasta entonces independientes, confluyeron en un mismo punto, creándose entonces un equipo conjunto de investigación al existir más robos en demarcaciones de ambos Cuerpos. El 'modus operandi' coincidía, pues se usaban vehículos de alta gama sustraídos a los que se cambiaban las matrículas.

Otro de los hitos de la investigación ocurrió en septiembre, cuando varios integrantes del grupo dispararon contra un hombre al que conocían en Puente de Vallecas tras una disputa en la que la víctima recibió siete impactos de bala y sufrió la amputación de una de sus piernas. Los propios autores fueron los encargados de trasladar al herido a un hospital y abandonarla a varios metros de la entrada de Urgencias.

La operación culminó el 14 de octubre con cinco registros simultáneos, autorizados judicialmente, en domicilios de Madrid y Coslada, así como en los municipios toledanos de Yuncos y La Mata. En ellos se intervinieron un arma larga tipo kalashnikov, una pistola corta, cartuchos de distintos calibres, dos vehículos, más de 1.000 euros en efectivo y diversas piezas de joyería.

A los siete detenidos, cuatro de los cuales han ingresado en prisión, se les atribuyen presuntos delitos de robo con violencia e intimidación, hurto, falsedad documental, robo de uso de vehículo, conducción temeraria, daños, robo con fuerza, estafa, secuestro, lesiones agravadas por pérdida de miembro principal, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas.

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo XII de Atracos y el Grupo XXI de Robo Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid de la Policía Nacional en colaboración con la Unidad Centra Operativa (UCO) y la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.