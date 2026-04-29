Detenidos en Torrejón de Ardoz dos ladrones cuando huían descolgándose por los balcones tras robar una vivienda

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Torrejón de Ardoz a dos hombres por un posible delito de robo con fuerza en una vivienda habitada tras ser sorprendidos 'in fraganti' cuando abandonaban el inmueble a través de los balcones de la fachada.

Los hechos se produjeron el pasado 20 de abril pasada la medianoche, cuando los agentes recibieron una llamada de un vecino de la zona que alertaba de que desde su vivienda estaba siendo testigo del robo en un domicilio cercano.

Según este relato, se trataba de al menos una persona que, vestida de negro y con una gorra para taparse parte del rostro y dificultar ser identificado, había accedido a una vivienda situada en una primera planta escalando por el balcón, según un comunicado de la Policía Nacional.

Una vez en el lugar, los agentes observaron desde el exterior varios reflejos de luz desplazándose en el interior de la vivienda, evidenciando que había varias personas en el interior. Una vez terminado el robo, se descolgaron por el balcón de inmueble hacia la vía pública.

Sin embargo, fue en este momento cuando los dos individuos fueron interceptados por los agentes de Policía Nacional, que además habían incautado varios destornilladores y herramientas utilizados por los ladrones en su robo y que habían arrojado a la calle.

Ambos individuos reconocieron que no vivían en el domicilio, por lo que fueron detenidos por la Policía como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en casa habitada, y siendo a continuación puestos a disposición de la autoridad judicial.