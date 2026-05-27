Dos detenidos en Navacerrada por cultivar más de 700 plantas de marihuana en una plantación indoor

Una plantación de marihuana en el Maresme. Foto de archivo - MOSSOS D'ESQUADRA

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos personas por cultivar 707 plantas de marihuana en una plantación indoor en Navacerrada.

La Guardia Civil ha indicado en un comunicado que gracias a la colaboración ciudadana tuvieron conocimiento de la posible existencia de esta plantación en una vivienda del municipio.

Tras realizar las pertinentes indagaciones sobre esta información y una vez llevada a cabo la entrada y registro del domicilio lograron hallar una plantación de marihuana con 707 plantas, así como utensilios y materiales para el cultivo.

Por estos hechos, detuvieron a dos personas por un supuesto delito contra la salud pública y un delito de defraudación de fluido eléctrico.