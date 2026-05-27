Dos detenidos en Navacerrada por cultivar más de 700 plantas de marihuana en una plantación indoor

Una plantación de marihuana en el Maresme. Foto de archivo
Una plantación de marihuana en el Maresme. Foto de archivo - MOSSOS D'ESQUADRA
Europa Press Madrid
Publicado: miércoles, 27 mayo 2026 10:11
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MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos personas por cultivar 707 plantas de marihuana en una plantación indoor en Navacerrada.

La Guardia Civil ha indicado en un comunicado que gracias a la colaboración ciudadana tuvieron conocimiento de la posible existencia de esta plantación en una vivienda del municipio.

Tras realizar las pertinentes indagaciones sobre esta información y una vez llevada a cabo la entrada y registro del domicilio lograron hallar una plantación de marihuana con 707 plantas, así como utensilios y materiales para el cultivo.

Por estos hechos, detuvieron a dos personas por un supuesto delito contra la salud pública y un delito de defraudación de fluido eléctrico.

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