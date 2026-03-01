Dos detenidos por tráfico de drogas en Mejorada del Campo con cocaína, anfetaminas, hachís y marihuana - GUARDIA CIVIL

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos varones en el madrileño municipio de Mejorada del Campo por la comisión de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Según recoge la Benemérita en un comunicado, los hechos ocurrieron alrededor de las 16.40 horas de la tarde cuando los agentes, realizando labores propias de seguridad ciudadana por la localidad, se cruzaron con un vehículo, cuyos ocupantes mantuvieron una actitud sospechosa y nerviosa, llegando a realizar una ligera maniobra extraña.

Tras detener el vehículo e identificar a los ocupantes, los agentes percibieron un fuerte olor a sustancia estupefaciente que se desprendía del mismo.

Una vez registrado el vehículo, se logró intervenir 379 gramos de cocaína, 28,78 gramos de metanfetamina, 108,5 gramos de anfetamina, 1.184 gramos de hachís, 1.397,5 gramos de marihuana, 10 pastillas de clembuterol, así como diversos blísteres de diferentes medicamentos. Finalmente, se detuvo a los dos ocupantes del vehículo por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.