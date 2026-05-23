Dos menores detenidos y otros dos investigados en Arganda del Rey por robar a mujeres mayores con el método del 'tirón'

1089681.1.260.149.20260523100402 Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos menores de edad, mientras que otros dos han sido identificados en calidad de investigados, como presuntos autores de cinco robos con violencia a mujeres de avanzada edad por el método del 'tirón' en Arganda del Rey.

Los arrestos tuvieron lugar la pasada semana y están relacionados con al menos cinco robos ocurridos en la localidad desde el pasado mes de marzo, según ha informado la Guardia Civil.

Los menores, que solían vestir ropa oscura con capucha, seleccionaban a sus víctimas en zonas céntricas de la localidad. Todas ellas eran mujeres de avanzada edad y que portaban cadenas de oro al cuello.

Tras hacerse con su botín por el conocido método del 'tirón', los ladrones huían del lugar en transporte público. Los detenidos e investigados han pasado a disposición de la autoridad judicial competente.