El eclipse deja un centenar de atenciones médicas en la Comunidad de Madrid por mareos y molestias oculares

Una persona observa con las gafas homologadas el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Renales, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid han realizado un total de 101 atenciones médicas relacionadas con el eclipse hasta las 9 horas de este jueves, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad.

Las principales causas de estas asistencias han sido mareos, molestias y problemas oculares, así como consultas de ciudadanos para resolver dudas relacionadas con los posibles efectos del fenómeno astronómico.

Del total de atenciones contabilizadas, 77 se llevaron a cabo en centros hospitalarios de la región, 18 correspondieron al Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (Summa 112) y seis fueron registradas en Atención Primaria.

Para observar directamente el eclipse, autoridades sanitarias han insistido en los últimos días en la necesidad de contar con gafas especiales con certificación EN ISO 12312-2:2015 y alternar breves periodos de observación y tomar descansos a lo largo de la visualización.

Cabe recordar que, en el caso de sentir alteraciones de la visión tras la visualización, se debe acudir cuanto antes a un profesional sanitario ya que la lesión en la retina puede no producir dolor, pero sí ocasionar daños permanentes.