Garrido afea a alcaldes de Coslada y San Fernando que no se reúnan con Metro para conocer detalles del cierre de la L7

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transportes de la Comunidad, Ángel Garrido, ha afeado a los alcaldes de Coslada, Ángel Viveros, y San Fernando, Javier Corpa, no se hayan querido reunir en una cita agendada con la consejera delegada de Metro de Madrid, Silvia Roldán, para conocer los detalles del cierre de la Línea 7.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha tachado de "grosería" que estos ediles hayan argumentado que tienen que reunirse aunque sea con "un consejero como mínimo". Garrido ha afeado que no quieran un encuentro con quien "mejor información" puede darles para que ellos informen a sus vecinos.

"Buscaremos una nueva fecha en el calendario que tiene muy apretado y si quieren venir y enterarse, estupendo, y si no quieren venir es asunto de ellos", ha espetado.

Por otra parte, ha hecho hincapié en que la causa del cierre no es otra que el hecho de para los técnicos era "imprescindible". "Nosotros poco tenemos que decir en materia técnica. Yo por lo menos no me atrevo", ha apostillado.

Así, ha remarcado que hay que proceder al cierre de una estación porque eso es lo razonable por "seguridad de los usuarios y de los pasajeros por encima de cualquier otra consideración". En este punto, ha recordado que se ha encargo un estudio que ya ha sido adjudicado a principios de este año para determinar cuáles son los problemas que tienen las viviendas en San Fernando y Coslada a través del trazado.