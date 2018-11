Garrido avanza que la Comunidad ya trabaja en un recurso ante el TSJM contra Madrid Central

Publicado 06/11/2018 12:42:14 CET

LA CABRERA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha avanzado que el Gobierno regional ya trabaja en un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el proyecto Madrid Central, que entrará en vigor en la capital el 30 de noviembre.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras presentar el Plan de Inclemencias Invernales en La Cabrera, Garrido ha contado que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ya le ha respondido, de manera "amable", a la carta que éste le envío pidiendo la paralización de la iniciativa.

En este punto, ha indicado que tienen una relación "muy fluida" y ha remarcado que "desde el punto de vista institucional no hay ningún problema". "El problema es que no es una cuestión de querer solucionar el asunto entre dos administraciones sino que no hay ninguna documentación, ni ningún informe técnico. Simplemente es una ocurrencia precipitada", ha lanzado.

En este sentido, Garrido ha vuelto a insistir en que el Consistorio debe paralizar Madrid Central, dado que solo se apoya en estudios de "última hora, sustentados en datos del año 2004". Para el presidente, "esto no es forma de trabajar ni de hacer las cosas" y más cuando se trata de un proyecto que ha generado un "enorme rechazo".

En caso de que se frenase, el dirigente regional ha defendido que estarían encantados de abordar las "mejores alternativas" para mejorar el medio ambiente en la capital. Además, ha hecho hincapié en que "el único sitio en el que ha empeorado la contaminación es en la ciudad de Madrid". "Las medidas que toman no son las adecuadas", ha apostillado, para a continuación incidir en que desde el Ejecutivo deben "defender los intereses de los perjudicados".