Garrido critica la "censura" del Ayuntamiento a la campaña de Metro en las marquesinas de la EMT

Publicado 19/12/2018 19:18:36 CET

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha vuelto a criticar este miércoles la "censura" del Ayuntamiento de la capital a la publicidad de Metro de Madrid en las marquesinas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

En su cuenta de Twitter, el presidente madrileño ha compartido el vídeo de la campaña. En él se ve como unos Reyes Magos agobiados por el trabajo que les espera para repartir los regalos aseguran que su secreto es "viajar en Metro" porque cuando se hace no se está "aquí, ni allí", sino que se está "en todas partes".

"Es su manera de ayudar al transporte público", ha manifestado el dirigente. Estas palabras se suman a las críticas que lanzó esta misma mañana cuando afeó al Consistorio su "insolidaridad".

Para Garrido, lo retiraron "porque no les han gustado igual el mensaje de que Metro funciona y llega pronto o igual la imagen del rey mago porque a Podemos (como) no le gusta celebrar la Navidad". "Al igual esperaba unos brujos celebrando el solsticio de invierno y seguramente no le ha gustado nuestro rey", indicó.

Sobre esta cuestión, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad ha contestado que no contaba con la información pero sí ha asegurado que no seguirá "la estrategia de la Comunidad de crear conflicto en Metro para descargar la atención sobre la falta de flota y capacidad para resolver el funcionamiento" del suburbano.