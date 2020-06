Madrid pondrá a disposición de la sociedad 300.000 m2 de suelo terciario "por toda la ciudad"

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid pondrá a disposición de la sociedad madrileña un total de 300.000 metros cuadrados de suelo terciario "por toda la ciudad" con el objetivo de "dinamizar la ciudad y crear empleo".

Así lo ha anunciado la vicealcaldesa, Begoña Villacís, durante su intervención en el encuentro digital 'Ciudades posCovid', en la ciudad de Valdebebas, organizado por Expansión, con la colaboración de Valdebebas.

Villacís ha precisado que se está finalizando los trámites para las dos primeras parcelas, que estarán ubicadas en Valdebebas, y tendrán una edificabilidad de 30.000 metros cuadrados, una operación de "sentido común, no de izquierdas ni de derechas", que se asienta sobre la idea de "desbloquear Madrid y darle oxígeno".

"El Ayuntamiento tiene que vigilar que las cosas se hagan, pero no hacerlo todo, y necesitamos a la sociedad civil para que se apoye en ella, para apoyarse en nosotros. Es muy liberador ser liberal, es decir, no tener que pensar si lo que decides será calificado como de izquierda o derecha. No somos tan presuntuosos como para pensar que solo sabemos nosotros", ha expresado a renglón seguido.

Sobre la crisis social y económica ocasionada por la pandemia, Villacís ha puesto en valor que "si hay algo que capacita para gestionar lo público es haber pasado por lo privado", y que términos como ERE, ERTE "no suenen ajenos y no se hayan aprendido de oídas". "Yo he tenido que vivir concursos de acreedores de verdad, y en primera persona. Es necesario que en política haya más gente de la sociedad civil", ha apostillado.