Más Madrid abandona el Gobierno de Coslada, deja a Viveros (PSOE) en minoría y le acusa de "bloqueo" institucional

Imagen de recurso de las ediles de Más Madrid en Coslada, Sonia Murillo (i) y Paz Garretas (2d), junto a la ministra de Sanidad y líder de la formación, Mónica García, y la portavoz del partido en la Asamblea, Manuela Bergerot. - MÁS MADRID

COSLADA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid Coslada ha anunciado este jueves que abandona el Gobierno local dejando al PSOE del alcalde, Ángel Viveros, en minoría y le ha acusado de "bloqueo" institucional.

Lo han anunciado Paz Garretas (Igualdad y Diversidad) y Sonia Murillo (Transición Ecológica, Movilidad y Transportes) tras meses de tensión en el Gobierno cosladeño, que derivó en un ultimátum de la formación verde en febrero. Entonces pidieron la dimisión del regidor acusándole, entre otros, de "amparar de facto" conductas de "trato vejatorio, hostigamiento y abuso de poder incompatibles con una institución democrática".

Al pasar las ediles de Más Madrid a la oposición, Viveros añade una pieza más a una mayoría de izquierdas en la que también es necesario conseguir el apoyo de Fernando Romero y Luis Arteaga, dos ediles que abandonaron Más Madrid.

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