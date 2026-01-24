Ocho detenidos por cultivo de marihuana 'in door' en plantaciones en Manzanares el Real y Toledo

Archivo - Imagen de la plantación de marihuana intervenida por la Guardia Civil en el municipio madrileño de Manzanares El Real. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid han detenido a ocho personas cultivo de marihuana 'in door' en plantaciones en Manzanares el Real (Madrid) y Hormigos (Toledo), ha informado el Cuerpo en un comunicado.

Tras tener conocimiento de la posible existencia de una plantacion de marihuana en el interior de una vivienda en Manzanares el Real arrancaron las indagaciones, que dieron con otra plantación en la misma localidad madrileña y una tercera en Hormigos.

Los agentes han logrado intervenir 836 plantas de marihuana, 7,9 kilos de cogollos secos y tres sacos con restos de sustancia estupefaciente. La operacion culminó con la detencion de ocho personas --tres que dirigian la organizacion y cinco personas que se dedicaban al mantenimiento, cultivo y vigilancia de las plantaciones--, además de la investigacion a otra.

A todos ellos se les acusa de una presunta implicacion en un delito contra la salud publica, así como delitos de defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal.