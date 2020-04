Plataforma de Afectados por la Pandemia amplía denuncia contra Illa y Marlaska

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por la Pandemia Covid-19 presentó ayer martes una ampliación a la denuncia interpuesta el 30 de marzo ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, "por imprudencia grave y delito de prevaricación por omisión" por "no actuar de forma eficaz y diligente como corresponde a sus funciones, en esta crisis sanitaria sobrevenida por la propagación del Covid-19".

La primera denuncia iba dirigida contra Salvador Illa y contra los responsables del Gobierno central implicados "por la mala gestión y falta de transparencia en la crisis sanitaria, que ha supuesto la propagación de coronavirus en nuestro país".

Ahora, tras publicarse en medios la adquisición de test defectuosos, "por no adoptar unas mínimas medidas de control", esta asociación denuncia la reacción del Gobierno de la Nación, "que no fue otra que ocultar los datos del proveedor, no exigir responsabilidades al fabricante chino Shenzhen Bioeasy Biotechnology, y no dar explicaciones de por qué se eligió a una empresa no autorizada pese a disponer listados de empresas frabricantes con licencia homologada".

Días después de estas actuaciones conocieron a través de los medios que la segunda partida de test adquirida por el Ministerio de Sanidad también es defectuosa "y aún sabiéndolo, el ministro de Sanidad no solo oculta el origen, si no que insiste en utilizar unos test que no cumplen con un nivel mínimo de fiabilidad, arriesgando así la vida de muchos pacientes".

"Todas estas irregularidades y negligencias, tanto en la gestión de los kits de detención rápida, considerados elementos clave para detener la pandemia, como en el retraso generalizado de equipos de protección individual, necesarios para evitar el contagio entre ciudadanos y profesionales sanitarios, están favoreciendo el incremento de fallecimientos en nuestro país, y mientras todo esto pasa el ministro del Interior afirma que el Gobierno 'no tiene que arrepentirse de nada', ya que siempre han seguido exclusivamente los criterios médicos y científicos", esgrimen en la denuncia.

Por todo ello, esta asociación se cree en la obligación de denunciar y dar a conocer "que nuestros responsables políticos a nivel nacional no están actuando de forma eficaz y diligente como corresponde a sus funciones y más en estos momentos tan delicados".