La producción industrial en la Comunidad de Madrid cerró 2025 sin variación frente al crecimiento nacional del 1,3%

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) en la Comunidad de Madrid cerró 2025 sin variación, se situó en el 0%, frente a la subida del 1,3% de la media nacional en este mismo periodo, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto al mes de diciembre, el Índice General de Producción Industrial en la región ha subido un 2% interanual, 0,8 puntos porcentuales menos que la media nacional, que se situó en un 2,8%.

Por destino económico de los bienes, las tasas de variación sobre el mismo mes del año anterior han sido de una subida del 7,9% para los bienes de consumo --un aumento del 8,6% para los bienes de consumo duradero y del 7,8% para los bienes de consumo no duradero--, un crecimiento del -2,6% para los bienes de equipo, del 0,6% para los bienes intermedios y del 4,6% para la energía.

A nivel nacional, el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió una media del 1,3% en 2025, encadenando así dos años de ascensos después del aumento del 0,7% experimentado en 2024.

El repunte de 2025 es el mejor dato de este indicador desde 2022, cuando se incrementó un 2,3%, aunque queda lejos del aumento del 7,1% de 2021, año atípico por la vuelta a la normalidad tras el fin de las restricciones frente a la pandemia.

Diez comunidades autónomas elevaron en 2025 su producción industrial, cinco la recortaron y dos, Madrid y Extremadura, no experimentación variación.

Los mayores avances los protagonizaron Andalucía (+8,8%), Castilla y León (+6,2%) y Baleares (+4%), mientras que los únicos descensos se dieron en Navarra (-2,6%), País Vasco (-2,3%), Comunidad Valenciana (-1,3%), La Rioja (-0,9%) y Cantabria (-0,8%).

En el último mes de 2025, la producción industrial se incrementó un 2,8% en comparación con diciembre de 2024, tasa seis décimas superior a la de noviembre.

Con el repunte interanual del pasado mes de diciembre, la producción industrial encadenó siete meses consecutivos de alzas interanuales.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial bajó un 0,3% interanual en diciembre tras nueve meses de alzas.

En términos mensuales (diciembre de 2025 sobre noviembre del mismo año) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial se desplomó un 2,5%, registrando así su mayor caída mensual desde marzo de 2022, cuando retrocedió más de un 3%.