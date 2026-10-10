La Real Casa de Correos adorna sus balcones con las banderas de los 22 países hispanohablantes y EEUU por la Hispanidad

Banderas de los países hispanohablantes en la fachada de la Real Casa de Correos, sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, con motivo del Día de la Hispanidad. Foto: Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El edificio de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, luce desde este sábado en sus balcones las banderas de los 22 países del mundo hispanohablante, así como la de Estados Unidos, para conmemorar el Día de la Fiesta Nacional.

La Comunidad de Madrid, que celebra este año la Hispanidad 2026 bajo el lema 'Porque todos los acentos del español caben en Madrid', ha confirmado que el edificio se iluminará la noche del domingo y del lunes con los colores de la bandera de España.

La Hispanidad 2026 se celebra desde el pasado 2 de octubre con una programación de más de 200 actividades en la región y con Estados Unidos como país invitado en esta sexta edición, ha recalcado el Gobierno madrileño en un comunicado.