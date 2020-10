Satse pide explicaciones por la "presunta contratación de enfermeros" durante la huelga

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de enfermería Satse ha pedido explicaciones a la directora general de Recursos Humanos del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud), Raquel Sampedro Blázquez, por la "presunta contratación de enfermeros" para cubrir el cien por cien de la plantilla en algunas unidades hospitalarias por la huelga indefinida que se lleva a cabo desde este miércoles.

Satse se basa en mensajes de varios enfermeros en redes sociales que indican que se ha contratado nuevo personal durante la huelga, y advierte que "se podría estar incurriendo en un presunto delito que podría tener graves consecuencias penales para los que hubieran permitido o alentado dicha práctica".

En este sentido, la secretaria General de Satse, Teresa Galindo, se ha dirigido a la responsable de RRHH del SERMAS para pedir explicaciones, al considerar que "la sustitución de personal en huelga por otro contratado al efecto (lo que es conocido, vulgarmente, como esquirolaje) atenta directamente contra el ejercicio del derecho de huelga, encontrándose expresamente prohibido por la legislación y jurisprudencia vigentes", según informa la organización sindical en un comunicado.

Por otro lado, Satse ha informado de una denuncia por vía penal por la designación de servicios mínimos indefinidos, ya que la administración ha convocado, "vulnerando el derecho constitucional a la huelga", a los mismos trabajadores para llevar a cabo los servicios mínimos de forma indefinida, con lo que la organización sindical considera que "presuntamente se les podría estar coartando su derecho a la huelga".

Satse ha recordado a la directora general de Recursos Humanos "la necesidad de que se contraten, al menos, 4.000 enfermeras más en Atención Primaria (12.000 en total en el Sermas)" para equiparar a la Comunidad a la media nacional, al tiempo que ha señalado que "llegar a la media europea es, en estos momentos, una utopía".

La organización sindical ha argumentado que las contrataciones servirían para "ofrecer unos mejores cuidados a los usuarios" y para que "enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas pudieran mejorar su conciliación, inexistente en muchos casos". No obstante, ha advertido de que las bolsas están agotadas.

Por otro lado, el sindicato de enfermería ha destacado que los compromisos organizativos que se pretenden aplicar para aliviar la excesiva burocracia en Primaria se traducen en que "serán las enfermeras y enfermeros los que deben hacerse cargo de todas esas tareas administrativas que otros colectivos no quieren realizar".

Como "línea roja", Satse ha establecido el "no asumir tareas que no son propias de la profesión como, por ejemplo, hacerse cargo de las tareas que ahora realizan otros profesionales o tener que regular el flujo de usuarios en el exterior de los centros".

"Esta última no es una tarea propia de enfermería y si la Administración quiere que haya personal en esos puestos, que los cree, que los contrate o que lo solucione de la forma que crea más conveniente pero Enfermería no va a estar desempeñando una labor que no le compete", ha aseverado Satse.

Desde Satse han puesto de manifiesto que "se ha observado con sorpresa las presuntas prácticas intimidatorias de algunos responsables de centros de salud que han intentado coaccionar a las enfermeras y enfermeros para que lleven a cabo dicho flujo de usuarios en el exterior de los centros".

A este respecto, el sindicato ha advertido que "no tolerará ningún tipo de prácticas intimidatorias y tras su conocimiento interpondrá la pertinente denuncia contra la persona o personas que intenten coaccionar a los profesionales de Enfermería a realizar una tarea que el propio Colegio de Enfermería de Madrid considera actividades que no son de su competencia".

Por último, ha recordado tanto a la Administración regional como a los responsables de los centros de salud que, tal y como ha denunciado el Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Madrid, "la prescripción de pruebas diagnósticas es competencia exclusiva de los médicos de familia y pediatras, de acuerdo con la normativa vigente", por lo que exhortará a los profesionales de Enfermería a no realizar ninguna PCR si no se cuenta, previamente, con una prescripción médica individualizada ya que "de lo contrario podría incurrirse en un delito de intrusismo profesional".