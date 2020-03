Sindicatos piden con urgencia por carta a Ayuso equipos de protección y un teléfono directo para personal sanitario

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de las cinco organizaciones sindicales con presencia en la Mesa Sectorial de Sanidad --Satse, CCOO, Amyts, CSIT y UGT-- han dirigido una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para trasladarles, entre otras cosas, la necesidad urgente de equipos de protección de los trabajadores sanitarios, y volver a pedir un teléfono directo de contacto con los servicios del SUMMA 112, salud pública y coordinación.

"Los profesionales necesitan urgentemente equipos de protección: EPIs, mascarillas, guantes, batas, batas desechables, calzas, etc. No podemos permitir y no toleraremos que se disminuya el dintel de seguridad o que se obligue, bajo amenaza, a realizar el trabajo sin garantizar la seguridad de los profesionales. No somos "carne de cañón", estamos ante una crisis sanitaria, no en guerra", han expuesto en la misiva.

Además, han asegurado que "es imprescindible que todos los profesionales tengan acceso inmediato a las pruebas rápidas de detección de infección por Covid-19", y siguen pidiendo un teléfono directo de contacto con los servicios del SUMMA 112, salud pública y coordinación.

"Como representantes de los profesionales, y dentro de nuestra legitimidad, exigimos información fidedigna, diaria, exhaustiva", han agregado los sindicatos, que reclaman en concreto información sobre efectivos contratados, profesionales afectados por la enfermedad, profesionales en aislamiento por contacto de riesgo, así como un parte diario del estado de situación, que recoja ingresados, pacientes en UCI, fallecimientos, movimiento de pacientes y profesionales, además de altas.

Por otro lado, ha rechazado el "ninguneo" a los representantes legales de los trabajadores, al tiempo han destacado que "las decisiones unilaterales en lo que afecta a los derechos laborales de los profesionales deben, al menos, ser notificados a sus representantes", que "no puede ser" que se enteren por la prensa.

En este sentido, han precisado que en la reunión mantenida con la presidenta el pasado jueves día 12 de marzo se les dijo que se nos iría dando puntual información de los planes de acción a medida que los diferentes escenarios los pusieran en marcha, pero "esto no ha sido así".

"Nuestra disposición para apoyar, ayudar, sumar, ante esta grave crisis es incuestionable. Queremos lo mejor para los pacientes, para los ciudadanos, pero debe entenderse que para ello necesitamos profesionales en perfecto estado, equipados, protegidos y en las mejores condiciones", han recalcado.