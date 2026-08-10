Gobierno apoya la fábrica de SAIC en Ferrol pero puede establecer condiciones de seguridad nacional

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, este lunes en rueda de prensa.- Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido la instalación de una planta de la china SAIC de vehículos eléctricos en Ferrol y se ha mostrado convencido de que se va a llevar a cabo, aunque no ha descartado que se establezcan "condiciones" para garantizar su viabilidad y el respeto a la seguridad nacional.

López ha hecho estas declaraciones ante la existencia de informes de Defensa y los servicios de inteligencia que alertan del riesgo de espionaje debido a la cercanía entre el lugar donde se situaría esta fábrica y el arsenal militar de Ferrol y el astillero de Navantia, en el que se trabaja con sistema militares estadounidenses.

"Estoy convencido de que se analizarán todas las implicaciones y se tomarán las decisiones oportunas. Cualquier inversión de este tipo lleva aparejados informes que pueden establecer una serie de condiciones para hacerlo viable desde el punto de vista económico o de la seguridad nacional", ha afirmado.

Con todo, el ministro ha negado que pueda llegar a rechazarse esta inversión --que requiere la aprobación del Consejo de Ministros-- por motivos de seguridad y dice que se están analizando todas las "implicaciones" que conlleva y tomarán "las decisiones oportunas", aunque ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad".

"Estas inversiones son analizadas y puede pasar que haya una serie de recomendaciones, desde el punto de vista económico o de la seguridad, que se atienden y hacen viable la operación", ha indicado en declaraciones a los medios desde la sede del Ministerio.

López considera que es una inversión industrial "importante" para España y por tanto, "con toda normalidad" se analizan y se tienen en cuenta los elementos económicos, industriales, de creación de empleo "y también de seguridad nacional".

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

En ese sentido, ha señalado que cualquier inversión de calado lleva aparejados este tipo de informes y "se pueden establecer una serie de condiciones para hacerla viable", aunque ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad".

La planta del gigante chino SAIC Motor, con capital del gobierno chino y dueño de marcas como MG, tendrá una inversión inicial de 200 millones de euros, según anunció el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (PP), a principios de junio.

PROYECTO PRIORITARIO

Las obras comenzarán en el año 2027 y empezará a estar operativa antes de que finalice 2028, creará 2.300 empleos y espera producir 120.000 vehículos al año.

Se trata de un proyecto prioritario para la Xunta, que solicitó al Gobierno que se lleve a cabo mediante un procedimiento urgente que acelera los plazos pero hace imprescindible la presentación de informes como el mencionado de Defensa, en el que se apuntan riesgos de espionaje por la cercanía de los astilleros de Navantia.

Fuentes gubernamentales confirman a Europa Press la existencia de esos informes que están estudiando y analizando para poder atender las recomendaciones que se planteen. En todo caso, dejan clara la disposición del Ejecutivo central para que el proyecto se lleve a cabo.