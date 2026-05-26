AMP-UGT, CCOO, SCP y Renault alcanzan un preacuerdo para un nuevo convenio con mejoras salariales y de flexibilidad

VALLADOLID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

UGT, CCOO y el Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP) han alcanzado un principio de acuerdo con Renault España en materia de costes salariales, flexibilidad, empleo y aspectos sociales para un nuevo convenio colectivo hasta 2028, si bien CGT y CSIF han rechazado adherirse al mismo, según han informado fuentes sindicales a Europa Press.

El preacuerdo prevé una reformulación de la oferta salarial y lleva a las tablas más salario que supone una subida vinculada al IPC más un punto (IPC + uno por ciento) para el año 2026; al IPC durante 2027 y al IPC más 0,63 por ciento durante 2028, con cláusula de revisión al alza para todos los años.

Ademas, el preacuerdo recoge que todos los trabajadores de Grupo Renault cobrarán las pagas de 545 los dos primeros años y de 345 el tercero; limitar el número máximo de sábados por año a diez por turno y aumentando un 15 por ciento el plus de Modificación de la demanda; 300 contratos indefinidos durante el convenio; un contrato de relevo manufacturero y jubilación a los 61 años.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, había convocado a Renault y a los sindicatos a una reunión este martes, 26 de mayo, con la intención de desbloquear la negociación, atascada desde el pasado 7 de mayo, cuando se celebró la última reunión.

Tras la reunión, UGT ha hecho una reflexión positiva de la reunión al tener en cuenta la situación en la que se encuentran los centros de la compañía, los puntos de la plataforma con la que se partían confeccionados por las asambleas y lo que se ha avanzado durante toda esta negociación.

Por todo ello, UGT considera que, ahora sí, se dan las condiciones para poder llegar a un acuerdo que se llevará a las asambleas de afiliados. "Es un Convenio donde crecemos y mantenemos las plantas en España", ha expresado la organización a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Por su parte, el delegado de CCOO Renault España, Sergio García, ha destacado las mejoras salariales, de flexibilidad y en las condiciones laborales del preacuerdo pero, sobre todo, lo "que se asegura es el futuro de todas las factorías que hay en España, vinculadas a Renault, y también para todas las empresas auxiliares que trabajan para la compañía.

"Estamos contentos porque es un acuerdo que sí que satisface todas las demandas que teníamos y ahora queda ratificarlo en la Asamblea de Afiliados", ha detallado el representante sindical, quien ha explicado que la visita con el ministro ha "ayudado" porque al final es el que ha propiciado que esta reunión se produjera.

En este sentido, se ha mostrado "orgulloso" porque ha sido una negociación "muy dura pero al final el acuerdo era necesario y da tranquilidad a muchísimas familias en Castilla y León y en España".

Por su parte, la delegada general del Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP) en Renault, Susana Cocho, ha valorado el aumento de la oferta por parte de la compañía, motivo por el que su organización ha decidido firmar un preacuerdo que tendrá que evaluar detenidamente, dado que "casi no ha habido tiempo" en la reunión celebrada este martes.

A este respecto, ha señalado que los grandes ejes que reclamaba SCP han sido tenidos en cuenta por parte de Renault. "Finalmente la empresa ha mejorado la oferta con la subida salarial y al final hemos conseguido un poco más en cuestiones como la flebixilidad", ha explicado, al tiempo que valorado que Renault se haya comprometido también a valorar el tema de los ritmos de producción.

"Siempre se puede pedir y esperar mejorar pero consideramos que tras la última situación de movilizaciones, que han sido una herramienta útil, el fin está conseguido", ha concluido.

ACUERDO "INSUFICIENTE"

La negativa a firmar el preacuerdo con Renault ha llegado por parte de los sindicatos CGT y CSIF. En concreto, CGT ha lamentado que este preacuerdo, pese a los avances alcanzados en él, gracias a la unidad de acción del conjunto de organizaciones sindicales que forman la comisión negociadora, es "insuficiente y alejado de lo que realmente merecen las plantillas de Renault después de años de esfuerzos y sacrificios".

Esta organización ha aseverado que las "prisas no son buenas" y que no se puede analizar de manera seria un preacuerdo de estas magnitudes en apenas media hora de receso, por mucho que la reunión se haya celebrado en el Ministerio de Industria.

"Esto no quiere decir que tengamos que hacer las cosas corriendo y firmar lo primero que se nos ponga encima de la mesa", ha ahondado el sindicato, motivo por el que la representación de CGT en la mesa negociadora ha decidido no firmar dicho preacuerdo y someter a debate de sus asambleas ya convocadas para este domingo el si procede o no la aceptación del mismo, o si por lo contrario procede realizar acciones de protesta y denuncia sobre el mismo.

En el caso de CSIF, se ha rechazado la firma del preacuerdo dado que con el nuevo convenio colectivo no se recupera poder adquisitivo dado que los años 2021 y 2022 los salarios estuvieron congelados.

Otro de los puntos que ha criticado este sindicato ha sido la modificación a la baja de la prima por contribución individual (ligada a reducir el absentismo) o que no se dé respuesta al problema de la carga excesiva de ritmos de trabajo.

"UGT y CCOO se han rendido a un convenio empresarial que no responde al sentir y las reivindicaciones de la inmensa mayoría de la plantilla", ha profundizado CSIF, que ha asegurado que trabajará en este nuevo periodo para velar por los derechos y la mejora de las condiciones laborales.