Las asambleas de trabajadores de CCOO Renault España avalan la firma del convenio con el 67% de los votos

Archivo - Logo de Renault en un concesionario. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Las asambleas de CCOO Renault España han avalado con el 67 por ciento de los votos la firma del convenio colectivo de la marca del rombo para los próximos tres años después del preacuerdo alcanzado el pasado martes, que supone el compromiso de la marca de adjudicar cinco vehículos para las factorías de Palencia y Valladolid.

Durante estos dos últimos días la organización ha celebrado asambleas de afiliados en las provincias con representación en Renault España para presentar la propuesta de preacuerdo para el nuevo convenio.

Las asambleas han sido "intensas, llenas de profundos debates donde los afiliados han podido expresar sus opiniones", ya que todas las asambleas se han celebrado con el "mayor respeto a todas las opiniones, y al final de cada una de ellas se ha votado la aceptación o no del acuerdo", han detallado fuentes del sindicato a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El resultado global de estas votaciones ha sido del 67 por ciento de los votos a favor, el 32 por ciento en contra y un uno por ciento de abstenciones.

De esta forma, se ha aprobado por mayoría la propuesta de acuerdo y CCOO comunicará a la empresa la decisión de su afiliación. El sindicato ha explicado que en los próximos días se convocará a los representantes de los trabajadores para la firma del próximo convenio de Renault España.

CCOO ha subrayado que este convenio "garantiza el futuro de miles de familias, mejora el salario, la bolsa de horas y las condiciones de trabajo de los compañeros".

Por ello, ha agradecido a todos los afiliados su compartimiento en las asambleas y sus posturas criticas que "seguramente permitirán mejorar en el futuro".