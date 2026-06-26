Cabify y Kia cierran un acuerdo para la compra de más de 200 coches eléctricos - CABIFY

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cabify y Kia han firmado un acuerdo de compra de hasta 210 coches 100% eléctricos que se incorporan a partir de esta semana a la flota de la compañía española de movilidad en Madrid y Barcelona, de los cuales 154 se incorporan en esta primera fase de despliegue operativo.

El modelo seleccionado es el Kia EV4 Fastback, un vehículo cero emisiones que destaca por su batería de 81,4 kWh, otorgándole una autonomía líder de hasta 632 km con una sola carga. Además incorpora tecnología de vanguardia y sistemas de asistencia a la conducción para garantizar la máxima seguridad y confort.

"Mediante la integración de vehículos eléctricos en nuestras flotas, mitigamos el impacto ambiental y, al mismo tiempo, impulsamos un modelo de transporte sostenible que es accesible para miles de usuarios. En este sentido, nos alegra anunciar este acuerdo con Kia, una compañía que comparte nuestros valores y el compromiso de transformar el sector de la movilidad urbana en nuestro país", ha afirmado el director general de Cabify en España, Alberto González.

Por su parte, el director general de Kia España, Eduardo Dívar, ha señalado que están "especialmente satisfechos" de acompañar a Cabify en este proyecto, que contribuirá a acelerar la electrificación del transporte urbano y a acercar los beneficios de la movilidad eléctrica a miles de usuarios cada día.

La adquisición de estos vehículos se enmarca en la estrategia de electrificación de la compañía, impulsada por su nuevo Plan ESG 2026-2029. Esta hoja de ruta establece objetivos avalados por criterios científicos (SBTi), destacando la meta de reducir un 85% el índice de emisiones por kilómetro en España para el año 2029.

El compromiso de Cabify ya ha permitido reducir más de 4.000 toneladas de CO2 en España, donde la compañía cuenta con la categoría Cabify Electric para seguir reduciendo las emisiones en la movilidad en algunas de las principales ciudades.

Además, esta hoja de ruta cuenta con el respaldo de la Comisión Europea, a través de un acuerdo de cofinanciación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Este proyecto prevé la adquisición y operación de 1.400 vehículos 100% eléctricos y la infraestructura necesaria para su operación.