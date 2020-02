CC.OO. pide hacer "los deberes" como ha hecho Alemania para garantizar el futuro de la automoción

Publicado 13/02/2020 11:15:27 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La división de Industria de Comisiones Obreras (CC.OO.) ha pedido a las distintas administraciones que "hagan los deberes" y que inviertan como país para avanzar hacia una movilidad sostenible con empleos "justos", al igual que, a su juicio, ha hecho Alemania.

En un comunicado, CC.OO. ha lamentado que el fabricante de vehículos industriales Iveco anunciase que producirá en el país germano su camión eléctrico Nikola y que sus plantas de Madrid y Valladolid pasen a ser suministradoras de componentes para ese modelo.

"No vale de nada el esfuerzo de trabajadoras y trabajadores y de sus representantes, si después de negociar acuerdos de mantenimiento del empleo y de carga de trabajo, como únicas factorías de vehículos pesados de Iveco en Europa, no se hacen los deberes y no se invierte como país en la nueva movilidad", han reprochado desde el sindicato.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez intente legislar, anunciando la emergencia climática, "pero sin reunir la mesa del sector de la automoción" y sin unos presupuestos que comiencen a dar forma a las necesidades en el empleo en el camino hacia una movilidad sostenible.

Por ello, Comisiones Obreras de Industria ha pedido reuniones con la dirección de Iveco para saber cuál es el futuro "real" de las plantas españolas y de sus trabajadores. También solicitará reunirse con las áreas de gobierno de los ayuntamientos de Madrid y Valladolid, de Castilla la Mancha y la Comunidad de Madrid, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Ministerio de Ciencia e Innovación.

CC.OO. ha reivindicado que España no se puede quedar de "brazos cruzados" y debería hacer los deberes como sí los ha hecho, a su juicio, Alemania. "Entendemos que Alemania está haciendo los deberes y por ello pedimos que en España también se hagan, porque no habrá transición justa sin empleos justos", ha sentenciado.