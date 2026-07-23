El Comité de Empresa de Ford: "Esta nueva etapa debe construirse respetando nuestro convenio y nuestros derechos"

Trabajores de la factoría de Ford en Almussafes durante la visita institucional a las instalaciones, a 23 de julio de 2026, en Almussafes, Valencia, Comunitat Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité de Empresa de Ford en la fábrica de Almussafes (Valencia), Carlos Faubel (UGT PV), ha defendido que la "nueva etapa" de la factoría bajo la joint venture con Geely "debe construirse respetando nuestro convenio, nuestros derechos y nuestra representación sindical", porque "la competitividad no puede estar reñida con unas condiciones laborales dignas".

Así se ha pronunciado durante su intervención en el acto en el que Ford y Geely han anunciado que crearán una joint venture con la que fabricarán un total de cinco vehículos en la fábrica de Almussafes a partir de 2028, dirigidos al mercado europeo y con los que se quiere llevar la planta a su "máxima capacidad".

La factoría ha acogido este jueves un acto institucional para dar a conocer el acuerdo, en el que han participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, el director de fabricación de la planta Daniel Ruiz; el vicepresidente ejecutivo de Geely Holding Group, Victor Young, y el vicepresidente de Geely Auto Group, Alex Nan, entre otros.

El acto ha reunido también a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, el conseller de Economía, José Antonio Rovira, y la consellera de Industria, Marián Cano.

Faubel ha expuesto que la fábrica ha vivido el "ciclo más incierto" de su historia durante los últimos años, marcados por la pandemia, los cambios en el mercado automovilístico, la pérdida de modelos en la planta y la incertidumbre.

"Incluso en los momentos más difíciles, mantuvimos intactos nuestro compromiso y determinación acuerdo electrificación", ha destacado, en alusión al acuerdo firmado en 2022 sobre condiciones laborales que firmó el sindicato mayoritario con la empresa para facilitar la llegada de una nueva producción de vehículos. Un pacto que ahora se tiene que actualizar en un proceso de negociación abierto actualmente.

El presidente del Comité de Empresa ha indicado que el futuro de la nueva joint venture "va a depender del compromiso de la plantilla", y ha subrayado que, por tanto, "ahora es el momento de refrendar este gran anuncio con el acuerdo 2030 que será nuestro próximo convenio colectivo, que debe dar estabilidad a la fábrica, seguridad y certidumbre".

Faubel ha instado de este modo a la empresa a que atienda la propuesta "seria, responsable y, sobre todo, legitimada por el conjunto de los trabajadores" que presentó UGT a la empresa en el marco de las negociaciones abiertas, y que pasa por la vuelta a la senda del IPC, la inclusión de una cláusula de revisión salarial con efecto retroactivo y mejoras en las instalaciones, entre otras medidas.

Así, el representante sindical ha subrayado que el acuerdo entre Geely y Ford "no ha caído del cielo" sino que es el resultado de la negociación colectiva y el diálogo que se han mantenido "a pesar de todos los contratiempos" y el "enorme esfuerzo" de los trabajadores. Faubel considera que el anuncio de este jueves pone el "broche de oro" a aquel acuerdo y abre una "nueva etapa de inversión, de nuevos vehículos y de oportunidades".

"NADA CAMBIA"

Tras el discurso de Faubel, el acto ha continuado con un diálogo con los directivos de Ford y Geely en el que la plantilla ha preguntado si se mantendrán los acuerdos sindicales, el convenio y condiciones como la antigüedad y los beneficios acumulados de los trabajadores.

"Nada cambia", ha respondido el presidente de Ford Europa, , Jim Baumbick, quien también ha explicado que el aumento de producción en la fábrica valenciana comportará un incremento del empleo. Baumbick ha aclarado además que el empleador legal de la plantilla pasará a ser la nueva joint venture. "Es objetivo es que nuestro equipo sea más fuerte y esté mejor preparado", ha indicado.

STM, "PENDIENTES" DE LAS CONDICIONES LABORALES

El otro sindicato con representación en la fábrica, STM Intersindical Valenciana, ha valorado positivamente el anuncio de la joint venture, tanto para la factoría como para el parque de proveedores, "porque por fin quita la incertidumbre que llevamos sufriendo los últimos cinco años". "Esperamos recuperar la estabilidad laboral para tantos miles de trabajadores y de trabajadoras", ha valorado en declaraciones remitidas a los medios.

STM ha señalado que queda por ver si las nuevas contrataciones previstas devuelven a la fábrica a "la senda de los números de empleabilidad que había en el 2015, que estábamos cerca de los 9.000 de plantilla", frente a los cerca de 4.000 actuales.

No obstante, ha advertido que desde STM van a estar "muy pendientes" de cómo se desarrolla la contratación por parte de la joint venture y de la situación laboral en la que quedarán los trabajadores.

También ha añadido que el sindicato debe estudiar cuáles serán las condiciones negociadas con las empresas proveedoras de Ford y si también se incrementará su carga de trabajo, y se ha preguntado si Geely "traerá muchísimas de las piezas ya de China", con la consiguiente repercusión para el empleo de la industria auxiliar.