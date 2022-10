Faconauto ve las dudas de Volkswagen con su planta de baterías en Sagunto una "muy mala noticia"

Lamenta que los plazos del Perte VEC son "demasiado cortos" para el desarrollo de los proyectos

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), Gerardo Pérez, ha valorado como una "muy mala noticia" la posibilidad de que el grupo Volkswagen se replantee su proyecto de una gigafactoría de baterías en Sagunto (Valencia) debido a que tiene que analizar si la cifra adjudicada en el marco del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC) es suficiente para asegurar su viabilidad.

Pérez ha manifestado su deseo de que el proyecto llegue a concretarse, pero ha recordado que a finales de agosto Ford ya renunció a 106 millones de euros del Perte VEC dado que no podía cumplir las exigencias del Ejecutivo en cuanto a los plazos para desarrollar el proyecto.

"La velocidad a la que se está desarrollando la transformación en el mundo del automóvil es una velocidad totalmente ajena al cliente, al consumidor. Es decir, la Comisión Europea y el Gobierno están poniendo unos plazos que son imposibles de cumplir", ha aseverado.

En ese línea, ha destacado que en estos momentos en España la gente está más centrada en "llegar a final de mes" que en comprarse un vehículo eléctrico que, según las cifras que ha apuntado, se sitúa de media entre los 40.000 y los 60.000 euros.

"Con una renta per cápita de 23.000 euros y un producto de 40.000 euros es muy complicado que el consumidor (español) pueda adaptarse a ese producto. El precio del producto en Alemania es el mismo que en España, pero la renta es el doble. Es decir, a España se le está pidiendo un esfuerzo que es el doble del resto de países europeos", ha argumentado Pérez.

"Cuando queremos fomentar el vehículo eléctrico, ¿qué queremos?, ¿fabricar para que se venda fuera? Tenemos que fabricar para que se venda dentro", ha defendido.

Por otro lado, el presidente de Faconauto también ha valorado que los fondos europeos no están llegando a las empresas, sobre todo a la pymes.

"En el Perte VEC los plazos están siendo muy cortos y hay algunas marcas que no se pueden acoger y otras que no encuentran el acomodo suficiente. Sobre los fondos europeos creo que tenemos que recapacitar sobre si realmente lo estamos haciendo bien, porque los fondos no están llegando", ha subrayado.

Asimismo, ha lamentado que se haya dejado fuera del Perte VEC a los concesionarios y ha recordado que desde Faconauto ya han trasladado la queja al Gobierno por este motivo.