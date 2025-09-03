Ford se alía con Electroverse (Octopus Energy) para facilitar el acceso a puntos de recarga eléctrica

Ford se alía con Electroverse (Octopus Energy) para facilitar el acceso a la red de recarga pública - FORD

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ford ha suscrito una alianza con Electroverse, la plataforma de recarga para vehículos eléctricos de Octopus Energy, con la que dará acceso a sus clientes particulares y profesionales a una amplia red de recarga pública, de más de un millón de puntos.

A partir de octubre de este año, los clientes de Ford solo tendrán que descargar la aplicación Electroverse y vincular su cuenta de Ford para acceder a más de un millón de puntos de recarga públicos que muestra la red de la aplicación.

Con una sola aplicación y una única tarjeta para usar la Red de Recarga BlueOval x Octopus Electroverse, los usuarios pueden acceder a más de 1.200 redes de recarga, lo que evita la necesidad de tener múltiples cuentas con distintos proveedores.

La aplicación no solo muestra los puntos de recarga y su disponibilidad, sino que también ofrece precios transparentes, lo que permite a los usuarios planificar sus desplazamientos con facilidad. Gracias al planificador inteligente de rutas, el sistema identifica automáticamente las paradas de recarga más convenientes y económicas durante el trayecto.

A través de Apple CarPlay y Android Auto los clientes pueden usar la misma interfaz dentro y fuera del vehículo, sin necesidad de cambiar de aplicación. Además, pueden consultar y subir imágenes de los puntos de recarga, una función útil para quienes cargan en lugares poco conocidos.

FUNCIONES ESPECIALES

Al vincular sus cuentas de Ford y Octopus, los usuarios podrán beneficiarse de funciones especiales, como una prueba de tres meses de Ionity Premium para clientes particulares, así como la posibilidad de integrar el pago de la recarga pública en la factura de energía de su hogar.

Los clientes profesionales pueden aprovechar tres meses de acceso gratuito al portal Octopus Fleet, que permite asignar tarjetas de recarga a conductores específicos, beneficiarse de descuentos en las principales redes y generar informes personalizados, incluyendo facturación mensual y gestión de flotas con vehículos de distintos fabricantes.

"Entendemos que, tanto para clientes particulares como profesionales, contar con puntos de recarga pública cómodos, fáciles de usar y con buena relación calidad-precio es fundamental", ha afirmado el responsable de Recarga Pública de Ford Model e en Europa, Sven Pleines.

De su lado, el director de Octopus Electroverse, Matt Davies, ha destacado que "la Red de Recarga BlueOval x Octopus Electroverse ofrecerá todo esto y más, haciendo que la gama de vehículos eléctricos de Ford sea aún más atractiva". "Gracias a nuestra colaboración con Ford, podemos ofrecer, a más conductores, mayor libertad y seguridad sobre cómo, cuándo y dónde recargar, y es fantástico poder trabajar juntos en esto", ha añadido.