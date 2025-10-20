Ford Almussafes programa ocho paradas de producción de vehículos en noviembre y cinco en diciembre

Archivo - Cartel de la fábrica Ford Almussafes, a 6 de noviembre de 2024, en Almussafes, Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALENCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ford ha añadido nuevas paradas de producción a su calendario de aplicación del ERTE RED en la fábrica de Almussafes (Valencia), con ocho días en noviembre y cinco en diciembre para la planta de vehículos.

Así lo ha explicado el sindicato UGT, en un comunicado, tras la reunión de la comisión de seguimiento del ERTE RED que se ha celebrado este lunes.

En concreto, en vehículos se parará la producción los días 27, 30 y 31 de octubre; los días 3, 10, 17, 24, 25, 26, 27 y 28 de noviembre y los días 1, 17, 18, 19 y 22 de diciembre.

Además, se han añadido paros los días 27 y 31 en vehículos, que también estará en ERTE el 22 de diciembre, con lo que esta jornada será de parada total.