Ford se asocia con Amazon para vender sus coches usados de forma online

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ford ha llegado a un acuerdo con Amazon para vender coches usados certificados a través de su sitio web de comercio electrónico, convirtiéndose en el segundo gran fabricante de automóviles, después de Hyundai, en llegar a los clientes a través del minorista masivo en línea.

Ford se une así al portal Amazon Autos, que permite a los compradores de automóviles navegar, financiar y comprar un coche usado. Hyundai comenzó a vender coches nuevos a través de la plataforma a finales del año pasado, pero Ford sólo ofrece sus coches usados certificados "Blue Advantage" en el sitio, ha explicado el lunes el segundo mayor fabricante de automóviles de EE.UU. en un comunicado.

Los compradores recibirán sus vehículos a través de los concesionarios Ford que participan en el programa. Hasta ahora, los concesionarios de Ford en Los Ángeles, Seattle y Dallas han firmado, pero Ford planea desplegar el programa a nivel nacional en los próximos meses. El fabricante de automóviles dijo que alrededor de 200 de sus 2.800 concesionarios en todo el país han expresado su interés en vender en Amazon.

El objetivo de Ford es atraer tráfico a los concesionarios de coches usados para que los compradores permanezcan en el "ecosistema de Ford", tanto para el servicio como para futuras compras. La compañía tomará lo que aprende de la venta de coches usados certificados en Amazon para ver si eventualmente quiere añadir nuevos coches a la tienda de automóviles del minorista en línea.

Los vehículos usados se venderán a un precio fijo. Se habrán sometido a inspecciones multipunto y Ford ofrecerá garantías limitadas de hasta un año o 12.000 millas. La herramienta de búsqueda de Amazon permite a los compradores ver el historial de servicio y los informes de estado de un vehículo.

"Al trabajar con concesionarios Ford excepcionales que comparten nuestro compromiso con el servicio al cliente, estamos creando una experiencia de compra de coches que combina la certificación de vehículos de confianza con la comodidad por la que Amazon es conocida", ha expresado el líder global de Amazon Autos, Fan Jin.