Ford España presentará un acuerdo laboral "definitivo" esta semana y avisa: "El margen se ha agotado"

Archivo - Trabajores de la factoría de Ford en Almussafes - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Ford España ha convocado una reunión esta semana para presentar el documento "definitivo" de acuerdo laboral para los próximos cuatro años, hasta 2030, con el que buscará realizar "un último ejercicio de aproximación" con la plantilla para dar cabida "en la estricta medida" de sus posibilidades a las últimas sensibilidades trasladadas por los empleados.

Así se lo ha comunicado la compañía a sus trabajadores de Madrid y Valencia en un documento interno al que ha tenido Europa Press, en el que ha avisado de que, tras las medidas que se pondrán sobre la mesa esta semana, "la capacidad de negociación de la empresa ha alcanzado su límite".

"Debemos ser absolutamente claros y transparentes con toda la plantilla: la capacidad de negociación de la empresa ha alcanzado su límite. El margen para seguir aumentando concesiones o costes se ha agotado. Más allá de lo que pondremos sobre la mesa esta semana, no existe espacio para seguir pidiendo sin poner en riesgo la viabilidad y la competitividad que tanto nos ha costado asegurar ante la central de la compañía".

Según Ford, la dirección de la empresa ha realizado un esfuerzo sin precedentes para articular una propuesta de acuerdo que se sitúa "entre las mejores y más competitivas de toda la industria nacional en este ciclo de negociación". En este sentido, ha destacado que su oferta combina "un notable esfuerzo retributivo" con medidas organizativas y de flexibilidad diseñadas con el "único objetivo" de proteger el empleo, asegurar la competitividad de las plantas y garantizar la ejecución "impecable" de los lanzamientos adjudicados.

Por este motivo, ha señalado que le resulta "difícil" comprender que una propuesta de esta envergadura "sea calificada como insuficiente en la mesa de negociación", con "posturas maximalistas que no reflejan la realidad industrial ni muestran disposición real al consenso".

Si bien, ha expresado su agradecimiento al sindicato mayoritario UGT, que ha demostrado "una voluntad constante" de diálogo y búsqueda de soluciones para acercar posturas, manteniendo así la puerta abierta durante esta semana para que las negociaciones lleguen a buen puerto.

"Estamos ante una oportunidad histórica para cerrar un marco de estabilidad y certidumbre hasta 2030. Confiamos plenamente en que la responsabilidad y la visión de futuro prevalecerán para rubricar un acuerdo que honre el esfuerzo de todos y consolide el futuro de Ford en España", ha concluido la compañía en la misiva.