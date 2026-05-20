Ford y sindicatos comienzan a negociar un nuevo acuerdo laboral para la fábrica de Almussafes

Archivo - Varios trabajadores en la fábrica de Ford, a 12 de junio de 2024, en Almussafes, València, Comunidad Valenciana (España).- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 (EUROPA PRESS)

La dirección de Ford y los sindicatos de la fábrica de Almussafes (Valencia) han constituido este miércoles la comisión negociadora para abordar un nuevo acuerdo laboral hasta 2030 que renueve el de electrificación, firmado en 2022.

El inicio de estas negociaciones llega apenas dos días después de que Ford anunciase que lanzará cinco nuevos turismos fabricados en Europa y para el mercado europeo hasta finales de 2029, entre los que se incluye un nuevo Bronco que se producirá en la fábrica de la compañía en Almussafes a partir de 2028.

La comisión ha echado a andar este miércoles "sin novedades relevantes" en la negociación, según el sindicato mayoritario UGT, que ha informado de que la siguiente reunión será el próximo miércoles, 27 de mayo.

Desde STM-Intersindical Valenciana, han explicado que la empresa "no ha hecho ninguna propuesta en concreto", pero "ha lanzado el mensaje de que, a pesar de que somos la mejor plantilla de Ford a nivel mundial en calidad y producción de vehículos, para avanzar en este mundo cambiante tenemos que mejorar en flexibilidad laboral y en contención salarial".

STM ha avanzado su rechazo a cualquier propuesta económica que "no avance en recuperar todo el poder adquisitivo perdido por culpa del acuerdo de electrificación" y que no contemple subidas acordes al IPC, "más un porcentaje que haga recuperar ese poder adquisitivo perdido".

"El realismo no habla solamente de la estrategia y la competitividad de Ford, sino que el realismo también es la vida diaria de los trabajadores y trabajadoras que han perdido mucho trabajando tanto para que Ford pueda presumir de esos números y de ser líderes a nivel mundial", ha subrayado Intersindical.

Asimismo, el sindicato ha preguntado a la empresa por el volumen de producción del nuevo vehículo, pero Ford no la ha precisado. También ha pedido conocer cuándo se producirá el nuevo modelo, y la dirección ha respondido que "el 'timing' del lanzamiento de un nuevo vehículo es de tres años, que llevan dos años con el proyecto de este vehículo, y por lo tanto, podrá ser finales del 27 o primeros del 28", según recoge STM.

Igualmente, STM-Intersindical ha preguntado si la fabricación de este vehículo será suficiente carga de trabajo para mantener la actual la plantilla y "la respuesta ha sido afirmativa".

Por otro lado, según STM-Intersindical, "la empresa ha hablado del alto índice de absentismo laboral" y de que "la plantilla gana un 12% más que la media de los trabajadores de la Comunitat Valenciana"- A este respecto, el sindicato ha trasladado "la sensación de cabreo y frustración general que tiene la plantilla por todo lo que está viviendo durante estos últimos años" y ha defendido que el motivo del absentismo "son las duras y extenuantes cargas de trabajo".