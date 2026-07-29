Ford sube un 5% en Bolsa tras elevar previsiones para 2026 y aumentar su beneficio hasta junio

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MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ford ha escalado más de un 5% en la apertura de la sesión bursátil de Nueva York tras haber elevado sus previsiones financieras para el ejercicio de 2026 y compartir sus cifras correspondientes al primer semestre del año, en el que ha ganado 1.200 millones de dólares (1.053 millones de euros), un 0,8% más respecto al mismo periodo del año anterior

En concreto, las acciones de Ford se han impulsado un 5,01%, hasta 15,71 dólares (13,79 euros), después de que la compañía haya informado de un ascenso tanto de su cifra de negocio como del resultado operativo (Ebit) en los primeros seis meses del año.

La cifra de negocio de la compañía ha aumentado hasta 91.500 millones de dólares (80.351 millones de euros) en los seis primeros meses del año, una cantidad superior a la registrada por Ford un año atrás en un 1%.

Por su parte, el Ebit ha sido de 6.000 millones de dólares (5.268 millones de euros), por encima del alcanzado en el primer semestre de 2025 en un 2%. El margen Ebitda se ha situado en el 1,3% (frente al 0,5% del mismo periodo del año anterior).

"Hemos registrado otro trimestre sólido y elevado nuestras previsiones para el conjunto del año, pero lo más importante es la creciente evidencia de que Ford se está convirtiendo en una empresa más rentable, más disciplinada y genuinamente diferente", ha afirmado el consejero delegado y presidente de Ford, Jim Farley.

Sobre la base de los resultados del primer semestre, Ford ha decidido eleva sus previsiones para el conjunto del año 2026. La firma prevé ahora un Ebit ajustado de entre 10.000 y 11.000 millones de dólares (frente a la horquilla anterior de 8.500 a 10.500 millones), es decir, entre 8.781 y 9.659 millones de euros, y un flujo de caja libre ajustado de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares (frente a la horquilla anterior de 5.000 a 6.000 millones), equivalente a 5.268 y 6.147 millones de euros.

La empresa también ha anunciado un dividendo ordinario correspondiente al tercer trimestre de 0,15 dólares (0,13 euros) por acción, pagadero el 1 de septiembre a los accionistas de la compañía.