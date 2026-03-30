Geotab y Hyundai se asocian para ofrecer una integración telemática propia sin necesidad de hardware

Geotab y Hyundai - GEOTAB

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Geotab, empresa de soluciones para vehículos conectados, ha anunciado este lunes el lanzamiento de su solución integrada para vehículos de Hyundai en toda Europa, que aprovecha la telemática integrada de fábrica que ya incorporan los modelos Hyundai compatibles y permite que los datos se transmiten de forma fluida a la plataforma MyGeotab sin necesidad de instalar ningún hardware adicional.

Este enfoque integrado ofrece una ventaja económica significativa al eliminar los gastos de equipamiento e instalación posventa. Esta colaboración permite a las flotas gestionar toda su cartera de vehículos Hyundai, incluidos los de motor de combustión interna (ICE) y los vehículos eléctricos (EV), en un único entorno unificado.

"Al combinar los datos nativos de los vehículos con los análisis avanzados de Geotab, los gestores de flotas mixtas obtienen una visión consolidada de sus operaciones que les permite tomar decisiones empresariales más fundamentadas", ha destacado Geotab.

La solución integrada de Geotab para Hyundai está disponible en más de 40 mercados europeos, entre los que se incluyen Alemania, el Reino Unido, Francia, España, Italia, los Países Bajos, Polonia, Noruega, Suecia e Irlanda, entre otros.

Entre las ventajas para los gestores de flotas, se encuentra la posibilidad de supervisión del estado del motor, incluyendo la presión del aceite, la temperatura del refrigerante y el estado específico del DPF (filtro de partículas diésel); un GPS casi en tiempo real o la gestión precisa de la seguridad:

Además, el sistema permite información completa sobre los neumáticos, más allá de las alertas básicas, con lecturas específicas de la presión de los neumáticos e indicadores de estado para cada rueda, lo que mejora significativamente la eficiencia del combustible y la seguridad.

Esta integración profunda permite a los gestores de flotas pasar de una supervisión reactiva a una optimización proactiva, aprovechando la información detallada que proporcionan directamente los sensores instalados de fábrica por Hyundai.